مسؤول دفاعي: أمريكا تسرع بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل

واشنطن: قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الإثنين إن الجيش الأمريكي يسرع بإرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حماس في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمراسلي البنتاغون “لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل… نبقى على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها”.

ولم تقدم الولايات المتحدة بعد تفاصيل عن حجم طلبات إسرائيل للمساعدة الأمنية. لكن مسؤول الدفاع الأمريكي قال إن واشنطن تجري اتصالات مع صناعة الدفاع لتسريع الطلبيات الإسرائيلية المعلقة وتنظر في مخزونات الجيش الأمريكي للمساعدة في سد الثغرات الإسرائيلية.

كما بدد المسؤول المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تجد صعوبة في إمداد إسرائيل بالأسلحة في نفس الوقت الذي تنقل فيه الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول “نحن قادرون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا وإسرائيل والحفاظ على استعدادنا العالمي”.

وشنت حماس هجوما مباغتا على إسرائيل يوم السبت مما أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين واحتجاز عشرات الرهائن. وتسبب الهجوم في إعلان إسرائيل الحرب، ويهدد العنف المتصاعد بنشوب حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن 11 أمريكيا على الأقل كانوا من بين القتلى في إسرائيل، وأضاف أنه من المحتمل أن يكون هناك مواطنون أمريكيون بين رهائن حماس.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض “وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن أزمة الرهائن من جميع جوانبها، بما في ذلك تبادل معلومات المخابرات”.

وقال مسؤول الدفاع الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي دليل على وقوف إيران وراء الهجوم في إسرائيل، وذلك في أعقاب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يزعم أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط له.

وقال المسؤول “بالطبع، إيران في الصورة. فقد قدمت الدعم على مدى سنوات لحماس وحزب الله. لكن ليس لدينا معلومات تؤكد تفاصيل موضوع وول ستريت جورنال في هذا الوقت”.

(رويترز)