نائب روسي: التوغل الأوكراني قد يشعل حربا عالمية

موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب برلماني روسي قوله اليوم الجمعة إن التوغل الأوكراني المدعوم من الغرب في روسيا يضع العالم على مشارف حرب عالمية شاملة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب ميخائيل شيريميت قوله “بالنظر إلى وجود عتاد عسكري غربي مع استخدام ذخيرة وصواريخ غربية في الهجمات على البنية التحتية المدنية، فضلا عن الدليل الدامغ على مشاركة أجانب في الهجوم على الأراضي الروسية، فإنه يمكن أن نستنتج أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف شيريميت، العضو في لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي، أن دول حلف شمال الأطلسي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ خطط التوغل، وهو اتهام نفته الولايات المتحدة.

كما قال نيكولاي باتروشيف أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والغرب ضالعان بشكل مباشر في التخطيط لهجوم أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية.

وذكر باتروشيف في مقابلة مع صحيفة إزفستيا أن تصريحات الولايات المتحدة عن عدم تورطها في الهجوم غير صحيحة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “تم التخطيط للعملية في منطقة كورسك بمشاركة أيضا من حلف شمال الأطلسي والمخابرات الغربية”.

وأضاف “تصريحات القيادة الأمريكية بأنها لم تتورط في جرائم كييف بمنطقة كورسك ليست صحيحة… لولا مشاركتها ودعمها المباشر لما غامرت كييف بالدخول إلى الأراضي الروسية”.

وقال البيت الأبيض إن أوكرانيا لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بتوغلها داخل روسيا، وإن واشنطن لم يكن لها أي دور في العملية.

في السياق، نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن مصادر أمنية لم تحددها القول إن القوات الروسية دمرت وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي في منطقة كورسك بغرب روسيا.

ولم يتسن التحقق من الروايات عن ميدان المعركة من أي من الطرفين.

وتقاتل روسيا القوات الأوكرانية في كورسك منذ السادس من أغسطس آب بعد التوغل المباغت الذي نفذته قوات كييف في أكبر هجوم على الأراضي الخاضعة للسيادة الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

(رويترز)