مسؤول روسي: الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد مغادرة موسكو

الرياض: قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، في الرياض إن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا.

وأضاف دميترييف أن المحادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين مهمة، وذلك قبيل بدء المحادثات الأمريكية الروسية في العاصمة السعودية، وهي أول مناقشات رفيعة المستوى وشخصية بين الجانبين منذ سنوات.

(رويترز)