الرياض: قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، في الرياض إن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا.
وأضاف دميترييف أن المحادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين مهمة، وذلك قبيل بدء المحادثات الأمريكية الروسية في العاصمة السعودية، وهي أول مناقشات رفيعة المستوى وشخصية بين الجانبين منذ سنوات.
(رويترز)
عندما تسائل جورج بوش الأب، لماذا خسر (الإنتخابات) في 1992، أجابه بيل كلينتون (إنه الإقتصاد، يا غبي)🤭🤣🫣
لمن لم يعرف أو يفهم أو يستوعب، أسلوب وطريقة تفكير إدارة وحوكمة فرق (دونالد ترامب V2.0)، حتى الآن؟!🙉🙈🙊
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (مسؤول روسي: الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد مغادرة موسكو) https://www.alquds.co.uk/?p=3456839
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠
لأن هناك فرق بين لغة التوراة ولغة الإنجيل ولغة القرآن وإسلام الشهادتين، ومن لا يستطيع تمييز الفرق (الله) رب الأرباب، وليس رب من الأرباب، في مأساة 🤭🤣🫣
إرهاب/إرعاب (اليهود، شعب الرّب المُختار) في مولات/أسواق (ملبورن)، أو في الضفة أو في غزة أو على (أهل كل فلسطين) منذ إصدار شهادة ميلاد الكيان الصهيوني عام 1947،
وبسبب تواطؤ/تقصير/فساد/غش ممثلي (وظيفة (آل البيت)) كما فعل الملك عبدالله الثاني أمام (دونالد ترامب V2.0) في عام 2025، يتم تمرير هذا (الظلم) أو التّحرّش أو الإستفزاز أو التّعدّي، يا شاهد الأسترالي
Second Muslim woman attacked in Melbourne shopping centre speaks out https://www.abc.net.au/news/2025-02-19/second-epping-plaza-victim-speaks-out-about-brutal-attack/104953586
أي أن من وجهة نظري هناك مشكلة في الحصول على أي حق من حقوق أمثال وضع (أهل فلسطين) داخل (نظام/بيروقراطية) الأمم المتحدة، بعد عام تأسيسه في عام 1945،
هل الحل بين (الاستغراب أو الاستعراب)، تعليقاً على ما تم جمعه تحت عنوان (ضرورة تجديد التراث العربي) https://www.alquds.co.uk/?p=3457062
بمعنى آخر، ما معنى أو مفهوم حاميها حراميها؟!
https://www.facebook.com/share/r/1BHe2PoafT/
عندما يفسد المحامي/المحاسب/القاضي أو أي (موظف) في وظيفته🤭🤣🫣
ولذلك أنا أختلف معك تماماً، لأن من وجهة نظري يا أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية،
لكل سياق أدوات وأسلوب حياة مختلف على أرض الواقع، التعامل (عن بُعد OnLine) يختلف عن التعامل وجهاً لوجه، ومن لم يستوعب ذلك،
تعليقاً على ما جمعت تحت عنوان (الحب المركزي وحبّ الشعاع) https://www.alquds.co.uk/?p=3456587
تدوين أي علاقة، لتكوين علاقة شرعية/قانونية لمفهوم الأسرة الإنسانية للتنظيم شيء،
ليس له أي علاقة مع العبودية/الاستعباد أو سوء إستخدام القانون من أجل التحايل، ومن يفهم أن القانون لا يحمي المغفلين، هو أساس سوء العلاقة داخل أي أسرة إنسانية،
وفي لغة أخرى 👆👍👏🪃Human Family, need MAN (Culture of I) and Woman (Culture of Other) to create (Culture of WE)🙊🙈🙉
No matter how old a woman gets, she always keeps a childlike side.
Attention makes her happy, but neglect brings her to tears.
Never try to suppress a woman, because her rebellion can be powerful.
A woman is like soft grass, bending gracefully in the breeze of kindness.
For the one who understands her, she’s easy to deal with.
For the one who opposes her, she’s a complex puzzle.
If you want her love, take care of her.
If you want her to stay, respect her.
Shakespeare said: “Arguing with an angry woman is like trying to turn the pages of a newspaper during a storm. Just embrace her, and she will calm down on her own!”
A man who doesn’t forgive a woman’s small mistakes can never understand her greatest virtues.
A woman wants to live under the shade of a man, not under the weight of his oppression.
A woman was made from a rib near the heart, filled with love, gentleness, and compassion.
If a woman’s mind fades, the entire nation’s intellect will fade.
True love is loving her despite her flaws, not because of her perfections.
وللعلم هي نفس سبب، أخذ رئيس (بنغلاديش) الحالي، جائزة (نوبل)، في الإقتصاد المالي،
والذي على ضوء ذلك تم طلب قيادته، من قبل أهل التغيير، على غش/فساد حكم (حسينة) الديمقراطي، بدون حتى إنتخابات كما حصل في سوريا عند إختيار (أحمد الشرع).
التي هربت إلى (الهند) طلباً إلى (الحماية)، كما هرب (بشار الأسد) إلى (روسيا)، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) من خلال (حق) ترسية أي (مقاولة)، لتنفيذها.
والذي تبين لي أن هذا الحق هو مفتاح إلى كل غش/فساد أو سوء خدمات داخل أي (دولة)، ولذلك نحن نعتمد خمس مبادىء في الإصلاح لأي نظام أو بيروقراطية:
– الشفافية.
– اللامركزية (الأتمتة).
– حاضنة التقنية في تطوير مفهوم الجودة والكفاءة كوسيلة لتحسين الإيرادات/الإقتصاد.
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم، لرفع مفهوم لغتي أحسن من لغتك أو التمييز اللغوي أو ثقافة آل البيت من جهة أو ثقافة شعب الرّب المُختار من جهة أخرى، أي إلغاء ثقافة الأنا لصالح ثقافة النحن كأسرة إنسانية، داخل أي مجتمع.
أي تغيير منهاج تعليم اللغة ومنهاج تعليم الترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية لتكون على أسس مناهج تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بسبب لفظ الجلالة (الله) وأدوات علم (التدوين) اللّغوي،
الذي تم خلقه فقط من أجل تأكيد مصداقية عملية تدوين (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) صحيحة، أي بلا نقص أو تحريف أو تزييف أو تزوير.
الحمدلله، على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الإيمان، من خلال قواميس معنى معاني (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، حتى تكون الحكمة والتكامل من خلال التدافع في سوق المنافسة، دون حاجة إلى إعلان فلسفة أو سياسة الحرب/الصراع/فرّق تسد الحالية.🤨😉
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