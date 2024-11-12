مسؤول روسي: تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ينقل الصراع لمرحلة أخطر

موسكو: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الثلاثاء، إن تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى يزيد خطر انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر خطورة.

جاء ذلك في تقييمه لتصريح مرشح المستشارية الألمانية فريدريش ميرز، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعد فيه بتسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى بحال فوزه.

وذكر ميدفيديف أن الصواريخ التي ستمنح لأوكرانيا “لن تغير مسار الحرب”، لكنها ستزيد من خطر انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر خطورة.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر أيضا من تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى.

وذكر أن القادة الأوروبيين أصبحوا متوترين بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مضيفا: “زعماء أوروبا ذوو الخبرة والأذكياء، أصبحوا تاريخا وتم استبدالهم بآخرين لا قيمة لهم ذوي غرور عالٍ”.

وتابع قائلا: “وهذا يعني أن السيناريو السيئ سيتحقق على الأرجح”، دون مزيد من التوضيح.

(الأناضول)