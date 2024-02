مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة “يستحقون العقاب الجماعي”- (فيديو)

تل أبيب: زعم المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، رامي إيغرا، أن جميع الفلسطينيين فوق 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة حماس، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال إيغرا، في برنامج على قناة “كان” الإسرائيلية، إن “جميع المدنيين في غزة مذنبون”.

واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف “الجميع في غزة متورطون، والجميع صوت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس”.

Rami Igra, previously head of the Captive & Missing Division in the Mossad, says there are no uninvolved civilians in Gaza over the age of four, the “humane” Kan reporter Ayala Hasson agrees but clarifies that the 0-4 year old children are innocent and deserve humanitarian aid. pic.twitter.com/y1NtMoJtpW

— B.M. (@ireallyhateyou) February 14, 2024