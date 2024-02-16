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مسؤول سابق بالموساد: أطفال غزة فوق الرابعة “يستحقون العقاب الجماعي”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: زعم المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، رامي إيغرا، أن جميع الفلسطينيين فوق 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة حماس، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال إيغرا، في برنامج على قناة “كان” الإسرائيلية، إن “جميع المدنيين في غزة مذنبون”.

واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف “الجميع في غزة متورطون، والجميع صوت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس”.

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