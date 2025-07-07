مسؤول سابق: بعد 20 عاما على هجمات 7/7 في لندن.. على الحكومة الاعتراف بأن مواقفها الخارجية مثل غزة تترك أثرا على الأمن الداخلي

لندن- “القدس العربي”:

بعد مرور عشرين عاما على هجمات لندن في 7/7/2005، يرى مسؤول أمني بارز أن السياسة الخارجية تعتبر عاملا دافعا في الأمن الداخلي.

وقال نيل باسو، إن الدافع الرئيسي وراء تلك الهجمات، كان مشاركة بريطانيا الولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003، فقد تركت هجمات تموز/ يوليو 2005 إرثا من “البحث عن الذات المدمر” أدى لصعود الكراهية، كما يقول مسؤول سابق في مكافحة الإرهاب.

وأصاف أن على الحكومات أن تقبل بأن السياسة الخارجية، مثل موقف بريطانيا من الحرب الإسرائيلية في غزة، قد تترك أثرا مباشرا على الأمن المحلي.

وقال إن القبول بوجود رابطة لا يبرر العنف، ولكنه يسمح لمسؤولي الأمن والرأي العام بالتخطيط لأي تداعيات للسياسة.

وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” وأعده فيكرام دود، مراسل شؤون الشرطة والجريمة، قال إن الهجمات التي استهدفت ثلاث محطات قطار أنفاق وحافلة، وأدت لمقتل 52 شخصا وجرح 750 آخرين، كانت من تنظيم إرهابيين مولودين في بريطانيا على علاقة مع تنظيم القاعدة الذي كان يتزعمه أسامة بن لادن.

وكان باسو مديرا لدائرة مكافحة الإرهاب حتى عام 2021، حيث قال إن مستوى التهديد على بريطانيا هو أعلى مما كان في عام 2005، حيث تؤكد مصادر أخرى تقييمه.

وقال باسو إن هجمات 7/7 أسهمت في زيادة التشكك من المسلمين وأضرت بالعلاقات العرقية، وتركت المواطنين الملونين خائفين، بطريقة دمرت ما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات العرقية منذ ثمانينات القرن الماضي.

وجاءت الهجمات بعد عامين من قرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المشاركة في الغزو الأمريكي للعراق بناء على مبررات واهية بأنه يمتلك أسلحة دمار شامل.

وقال باسو: “كان الدافع لهجمات 7/7 هو السياسة الخارجية في العراق، وهذا لا يبرر بأي طريقة ما فعلوه”. وأضاف: “لقد أدى قرار السياسة الخارجية هذا إلى تطرف أشخاص ربما لم يكونوا متطرفين أو متشددين. ولو كانوا على هذا الطريق، لكان الأمر مضمونا إلى حد كبير”.

وأعتبر أن “لكل إرهابي قصة كفاح من أجل الحرية، وكان لابن لادن قصة كفاح من أجل الحرية. قد نعتبرها زائفة وقد نعتبرها تبريرا للذات، لكن ستكون لديه قصة عن تحرير أرضه من الغزاة العظماء”. كل هذا لا يعني أن على الإرهابيين إملاء السياسة الخارجية، لكن يجب على الحكومات أن تكون صادقة بشأن ما يتبع قراراتها، و”ستكون أقل أمنا عندما تكون تتسوق في ويستفيلد، مساء السبت”.

وكان زعيم المجموعة التي نفذت هجمات 7/7 هو محمد صديق خان، مساعد تدريس والعامل الاجتماعي والمتزوج وله أولاد، قد سافر إلى باكستان وتدرب في معسكرات هناك. وفي فيديو تركه بعد قيامه بالعملية، برر أفعال القتل التي نفذها وفريقه، قائلا بلهجة إنكليزية لمنطقة يوركشاير: “نحن في حرب وأنا جندي. والآن ستتذوقون أيضا هذا الواقع”.

وقال باسو إنه لا يوجد طريق واحد لأي شخص كي يسير على مسار الإرهاب، بل “هناك مسارات متعددة واحد منها: أنا على حق وأنت مخطئ، ويبدو الأمر فاحشا بالنسبة لنا، فهم في صف الله ونحن في صف الشيطان”.

وأضاف أن ردة الفعل ضد المسلمين في بريطانيا وتآكل النسيج الاجتماعي وصعود التطرف هو ما كان يأمله الإرهابيون: “عندما يتستر الإرهابيون وراء دين لارتكاب جريمة شنيعة، يلقي الناس باللوم على كل من يتبع هذا الدين، بل على الدين نفسه. يجب أن نتوقف عن ذلك. هذا يثير الخوف والريبة تجاه من لا يشبهونك ولا يفكرون مثلك ولا يأكلون مثلك ولا يعبدون مثلك. لقد ازداد الأمر سوءا وليس للأفضل، وقد حدث ذلك تماما كما يريد الإرهابيون، من خلال تقسيم المجتمع بارتكاب هذا الفعل المروع”.

وقال باسو إن مسار التقدم في العلاقات العرقية وهو “مسار التسامح” قد ارتد للوراء عما تم تحقيقه في الثمانينات بسبب الهجمات الإرهابية، و”هذا ما أعتقد أنه كان الأكثر تدميرا للنفس، فقد عرقل مسار التسامح الذي بدأت أشعر به وأعتاد عليه، وكنت سعيدا به”.

وقد بدأ هذا بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وتسارع بهجمات 7/7 في بريطانيا، وتبدو العلاقات العرقية اليوم أسوأ مما كانت عليه أو “سيئة كمان كانت عليه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقد انتهت تلك الفترة من التسامح ولم تعد قائمة كما يبدو”.

وبعد الهجمات الإرهابية، أصبح المسلمون عرضة للريبة والشك، وهو ما تسبب في ضرر واسع. وقال باسو وهو من زيجة مختلطة: “كيف لم يثبت ذلك في نفوس الكثيرين ممن كانوا مترددين بشأن ما إذا كانوا يريدون مجتمعا متعدد الثقافات ومتكاملا عرقيا؟ كيف سيؤثر ذلك عليهم؟ تماما كما أراد الإرهابيون. كان سيجعلهم يقولون: لا نريد هؤلاء الناس هنا”.

ويقول باسو إن تعزيز المرونة المجتمعية أمر ضروري، وأن التطرف على مدار العشرين عاما الماضية تغذى على بعضه البعض، وكانت أحداث، مثل أعمال الشغب التي شهدتها بريطانيا الصيف الماضي جزءا من إرث مرير. وقال: “إن زعماء تلك الأحداث، الذين يثيرون أكبر قدر من القلق، يمكن إرجاعهم إلى “الحرب على الإرهاب”. أنتم تعلمون من أين جاء [تومي] روبنسون، ومن أين جاءت رابطة الدفاع الإنجليزية، يمكن إرجاعهم إلى التعبئة التي شكلتها هذه الأعمال الإرهابية المروعة”.

وأضاف: “أنظر إلى تصاعد الإرهاب اليميني المتطرف في هذا البلد، إلى المواقف العنصرية اليمينية تجاه السود والملونين، وأنظر إلى تزايد الإبلاغ عن جرائم الكراهية، لا يسعني إلا أن أفكر في حلقة مفرغة بدأت عندما بدأت جماعات شريرة معينة بقتل الناس على الأراضي الغربية، أعتقد أنهم كانوا ينوون فعل ذلك، وقد نجحوا”.

وقال باسو إنه عندما اضطرت الشرطة إلى تحويل تركيزها إلى الإرهاب بعد عام 2005، تضاءلت محاولات القضاء على التحيز في صفوفها، بعد التحقيق في مقتل الشاب ستيفن لورنس وأخطاء الشرطة التي تركت قاتليه أحرارا.

وأضاف: “لقد نسفت أحداث مثل 7/7 أجندة التنوع بأكملها بعد لورنس. لقد دمرت حرفيا”.

ويعلق روبرت كويك، مدير مكافحة الإرهاب في الفترة ما بين 2008- 2009، أن عدد عمليات مكافحة الإرهاب التي كان يشرف عليها وصل إلى 100 عملية، شملت حوالي 2,500 شخص يشتبه في تورطهم ودعمهم للإرهاب. أما الآن، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 600 عملية، مع وجود عدد أكبر بكثير من الأشخاص المشتبه في تورطهم ودعمهم للإرهاب.

وتهيمن مؤامرات الهجمات الإسلامية على عمل مسؤولي مكافحة الإرهاب، تليها مؤامرات اليمين المتطرف، ثم تلك التي لا يوجد سبب واضح لها. يضاف إلى ذلك التهديد من الدول المعادية، وبخاصة إيران وروسيا.