مسؤول أمريكي سابق يعتدي على بائع فلافل مصري بإهانات للنبي وللقرآن: قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة ليس كافياً- (فيديو)

نيويورك- “القدس العربي”: تَدَاوَلَ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يرتدي معطفاً أخضر وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل في مدينة نيويورك، الثلاثاء، ولم يستغرق الأمر طويلاً حتى تم التعرّف على المعتدي وطرده من عمله.

المفاجأة في الأمر أن الرجل صاحب المعطف الأخضر كان مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس باراك أوباما.

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC.

وقد تم التعرّف على الرجل على أنه ستيوارت سيلدوويتز، الذي ذكر صاحب العمل السابق- غاثام للعلاقات الحكومية- في تغريدتين أنه “أنهى كل الارتباط” به، وقال، أيضاً، إنه لم يعمل هناك منذ سنوات. على الرغم من أن العديد من الصحافيين، بمن فيهم مات بيندر، أشاروا إلى بيان صحافي صدر قبل أقل من عام بقليل بأن سيلدوويتز كان ينضم إلى فريق الشركة نفسه كرئيس للشؤون الخارجية.

كما شارك بيندر المزيد عن مسيرة سيلدوويتز المهنية، قائلاً إنه “مدير سابق لمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس (باراك) أوباما، ودبلوماسي سابق لوزارة الخارجية الأمريكية خدم خلال خمس رئاسات”. وتقول صفحته على موقع لينكد إن منصبه في إدارة أوباما كان القائم بأعمال مدير مديرية جنوب آسيا التابعة لمجلس الأمن القومي من فبراير 2009 إلى يناير 2011.

if you want to help, @415_gemini visited today! Sam & Bahaa are very happy about all of the support. here's Bahaa's zelle QR code, they are taking orders in-person (83rd & 2nd ave) or through doordash/grubhub.

ولكن ربما الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه، في مقابلة أجريت معه في تشرين الأول/أكتوبر، على موقع BitChute، حول الحرب بين إسرائيل و”حماس”، تم تحديد سيلدوويتز على أنه نائب المدير/ المسؤول السياسي الأول في مكتب الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، من عام 1999 إلى عام 2003.

ويمتد الفيديو الأصلي من مستخدمة منصة “إكس” تدعى “ليلى” على مدار دقيقتين، يردد خلالها سيلدوويتز عدة إهانات متعصّبة ومهينة للبائع، الذي لم يتم التعرف عليه.

وفي تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدوويتز البائع بجهاز المخابرات في مصر، قائلاً إنهم “سيحصلون على والديك. هل يحب والده أظافره؟ سوف يخرجونهم واحداً تلو الآخر”.

وبعد أن التقط سيلدوويتز صورة خاصة للبائع، وطلب منه “الابتسام”، سأله: “هل اغْتَصَبْتَ ابنتَك كما فعل النبي محمد؟”، ثم وصفه بأنه “جاهل” لأنه لا يتحدث الإنكليزية.

this man has been identified: Stuart Seldowitz. He is a career diplomat who has worked at the State Department & served as National Security Advisor under President Obama.

واستمر سيلدوويتز في الإشارة إلى النبي على أنه “مغتصب”.

كما استمر في الإساءة قائلاً: “ماذا تتكلم؟ أنت تتحدث العربية، لغة القرآن، القرآن الكريم. إن بعض الناس يستخدمونه كورق (..). ما رأيك في ذلك؟ الناس الذين يستخدمون (..) في المرحاض. هل يزعجك؟ هل يزعجك؟ أخبرني بالحقيقة؟ أنت لا تتحدث الإنكليزية؟ هذا سيء للغاية. لهذا السبب تبيع الطعام في عربة طعام، لأنك جاهل، لكن يجب أن تتعلم اللغة الإنكليزية. سوف يساعدك عندما يقومون بترحيلك إلى مصر.

مستشار سابق في عهد أوباما ذهب لعربة طعام في نيويورك وشتم العامل المصري وشتم النبي محمد وشتم المسلمين واتهم العامل بأنه إرهابي وقال بأن قتل 4000طفل فلسطيني لم يكن كافياً. يُذكر أن هذا الشخص كان يعمل مسؤول في الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية

وعاد سيلدوويتز لاحقاً إلى البائع، الذي لم يفتح نافذة عربته في البداية.

واستمر سيلدوويتز في مضايقته من خلال الأضواء الساطعة وإظهار نوع من الملصقات، وعندما فتح البائع النافذة، أفرغ سيلدوويتز كل كراهيته، واصفاً البائع بأنه “إرهابي”، وشكّك في جنسيته، مدعياً أيضاً أنه يعرف من يملك جميع عربات الطعام.

وقال للبائع: “أنت تؤيد قتل الأطفال الصغار”، و”إذا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافياً”. وكل ذلك بابتسامة على وجهه.