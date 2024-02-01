مسؤول سابق في الوكالة لـ «القدس العربي»: استهداف «الأونروا» سياسي هدفه شطب حق العودة

لندن – «القدس العربي» : قال كريستوفر غونيس، الناطق السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن قطع التمويل عن الوكالة الدولية هو خيانة للقانون الدولي ولنظام المساءلة، ويسبب تدهورا خطيرا لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين ليس في غزة فحسب، بل في جميع دول الشتات الفلسطيني.

وأضاف غونيس، في مقابلة مع «القدس العربي»، إن الدول التي قطعت التمويل موقعة على اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وقرار محكمة العدل الدولية إدخال المساعدات إلى غزة سيتأثر سلبا بوقف التمويل عن الأونروا، لذا على هذه الدول تقع كذلك مسؤولية الالتزام بعدم حدوث إبادة.

واستغرب غونيس، الذي يشغل حاليا منصب مدير «برنامج المحاسبة في ميانمار»، كيف يؤخذ عشرات آلاف الموظفين في الوكالة الدولية بجريرة 13 شخصا فقط لم يثبت بعد تورطهم فيما اتهموا به، معتبراً الأمر كله سياسي ويهدف إلى شطب قضية اللاجئين وحق العودة .وفي ما يلي نص الحوار.

□ استمعت لتصريحات أخيرة لك تعتبر أن ما يجري هو عقاب جماعي لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.. كيف يكون هذا؟

■ حسناً، إن هذه قصة خيانة صرف. إنها خيانة من قبل 13 من أعضاء الطاقم الذين قرروا أن يكونوا جزءًا من هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وقد خانوا جميع زملائهم. لذا الآن، 13 زميلا في غزة يخاطرون بعدم تلقي رواتبهم، ولكن كذلك 30 ألفاً آخرون في لبنان، وسوريا، والأردن، والضفة الغربية. إذاً، هذه خيانة كبيرة. وبالمناسبة، هم 13 تفاحة فاسدة من بين طاقم مكون من 13 ألفاً في غزة وأكثر من 30 الفاً في مناطق أخرى. لكنها أيضاً خيانة من قبل المانحين. فحتى قبل بدء التحقيق في نيويورك، في مكتب الرقابة الداخلية، قامت الأونروا بفصل هؤلاء الأشخاص. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، ما زال المانحون يمضون قدمًا ويفرضون هذه العقوبة، إذا جاز التعبير، على «الأونروا». والمثير للاهتمام هو أنهم لم يخبروا «الأونروا» بالغرض من ذلك، ولم يقولوا لـ «الأونروا» ما يجب عليها القيام به لاستعادة هذه المساعدة. وبسبب ذلك، يبدو وكأنه هجوم سياسي على ولاية الأونروا وتمويلها. والسبب في ذلك هو أن الإسرائيليين يعتقدون، على نحو خاطئ تمامًا، أنه إذا تخلصوا من الأونروا، فسيتخلصون من اللاجئين وحق العودة.

هذا شبيه بالقول إنه إذا تخلصت من أوكسفام، ستتخلص من الفقراء. إنه هراء مطلق. اللاجئون الفلسطينيون هم بشر مثلك ومثلي، مثل الجميع في إسرائيل، ولديهم جميعًا حقوق لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكنك فقط محوها لأن سياسياً يمينياً متطرفاً في إسرائيل اتخذ قرارًا يمينيًا متطرفًا.

□ ماذا ستكون انعكاسات ذلك على الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، بل في بلدان الشتات ايضاً؟ توجد دول كلبنان يعتمد فيها الفلسطينيون بشكل كامل على «الأونروا».

■ وفي سوريا، في كل مكان، «الأونروا» تشبه إلى حد كبير حكومة موازية. أعني، برنامج التعليم الخاص بها، الذي يعلّم أكثر من نصف مليون طفل في الشرق الأوسط، هذا هو البرنامج الأكبر. وكما أقول، إنها تشبه نظاماً تعليمياً كاملاً في حد ذاتها. وبالمناسبة، يتفوق برنامج التعليم الخاص بها، من حيث الإنجاز، على برامج التعليم لجميع الحكومات الأخرى في المنطقة. لديها عدد كبير من خدمات الرعاية الصحية الأولية، لذا تقريباً 150 عيادة صحية أولية وخدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وهي مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك الكثير من الخدمات الأساسية تتمحور حول تلك الخدمات التنموية.

□ «أين الدول العربية؟»

■ ولكن، بما أن الأونروا تعيش في بيئة غير مستقرة للغاية، كما نرى مع الحرب في غزة، بينما تقوم بعملها الأساسي، عليها فجأة أن تترك كل شيء وتبدأ في مساعدة الأشخاص اليائسين الذين يقتلون في غزة. لذا هناك الميزانية الطارئة وهناك الميزانية الأساسية، كلاهما مهدد الآن بسبب هؤلاء المانحين، وهي خيانة من المانحين. أعني، هذا استثنائي. لقد قاموا بذلك وهؤلاء المانحون أخذوا معهم 450 مليون دولار.

□ ولكن هذا يترك الفلسطينيين في بؤس وعوز؟

■ وهذا هو السبب في قولي أين هو العالم العربي؟ أستطيع أن أفهم لماذا تعتقد الدول العربية، حسنًا، بأنّ إسرائيل تفجر غزة كل بضع سنوات وعلينا إعادة بنائها. لكن هذا ليس الموضوع. الموضوع هو، هؤلاء إخوتهم وأخواتهم. العرب يتعرضون لما تعتقد محكمة العدل الدولية أنها قد تكون إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين، تبثّ مباشرة على التلفزيون الخاص بنا كل يوم، وضد سكان عرب. بالنسبة لي، هذه مشكلة عربية. والأكثر من ذلك، أن هذه الإبادة الجماعية المزعومة تسبب عدم استقرار هائل في المنطقة. الحوثيون يقولون، هذا هو السبب في أننا ذاهبون إلى الحرب. انظروا الى ما يحدث في غزة.

إنه يسبب عدم أمان هائل عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان. هناك هجمات في سوريا. تحتاج الدول العربية إلى إدراك أن هذه مشكلتهم. أنها ليست حتى في حديقتهم الخلفية، أنها في حديقتهم الأمامية، وعليهم أن يبدأوا في دعم الأونروا، لأنه إذا كانوا سيدعمون الأونروا.. هذه القبضة الخانقة التي يمسك بها الأمريكيون على الأونروا، وهم ينفذون ما تريده إسرائيل! لا تخطئوا بشأن هذا، إذا تم تحقيق التوازن بين المانحين الغربيين والمانحين العرب، فلن نكون في هذا الوضع. ولنكن واضحين، لدينا وضع حيث إجمالي إيرادات النفط لأوبك في عام 2022 كانت 888 مليار دولار. ميزانية الأونروا هي 1.5 مليار. هذا 0.2٪ من كل ذلك الربح النفطي لأوبك. يمكن لأوبك حل هذه المشكلة في لحظة، وسيغير ذلك الديناميكيات تمامًا عما يحدث الآن.

□ حسناً، هذا بديل نظري واحد.. ولكن هل توجد بدائل أخرى؟ ماذا سيحدث إذا تم إغلاق هذه الوكالة فقط؟ لا مال بعد الآن، لا يمكن أن تستمر..

■ هذه أكبر أزمة في تاريخ «الأونروا»، لا شك في ذلك. أعني، حتى في عام 2018، عندما قطعت إدارة ترامب المساعدات، كانت 350 مليون دولار. اليوم نتحدث عن أكثر من 450 مليون دولار.

إذاً هذه مشكلة كبيرة. نتحدث عن الطعام، والدواء، والماء، والبنزين، والوقود، والمراتب، والمستلزمات الصحية النسائية. أعني، الأمور الطارئة الحقيقية التي يقومون بها هي تحت تهديد شديد. ولكن إذا استمر ذلك، فسيطاول ذلك تعليم أكثر من نصف مليون طفل، وكذلك الرعاية الصحية الأولية لكبار السن، والإغاثة والخدمات الاجتماعية. لذا فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير ضخم. سترى، على سبيل المثال، مخيمات اللاجئين في لبنان في صبرا وشاتيلا وغيرهما، والمخيمات في سوريا، اليرموك. عندما تبدأ في رؤية الحرمان، واليأس، والعزلة الإضافية في بعض من أكثر المجتمعات عزلة، وهشاشة، وضعفًا في الشرق الأوسط، صدّقني، هذه وصفة للاشتعال الإقليمي.

(رئيس الوزراء البريطاني) ريشي سوناك و(وزير الدفاع الأمريكي لويد) أوستن، وكل هؤلاء السياسيين الآخرين يذهبون في جولة في المنطقة قائلين، لا نريد أن نرى هذا ينتشر في المنطقة. هم يقومون بالضبط بأحد الأشياء التي ستزيد بشكل كبير من فرص المزيد من عدم الاستقرار، وهو قطع الأموال عن عمل «الأونروا» في التنمية البشرية، والتعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، في واحدة من أكثر مناطق عدم الاستقرار في العالم.

□ كنت أتابع الصحف الإسرائيلية، والبعض تحدث عن عدم القبول بالأونروا بعد الحرب في غزة، لكن بعضهم قال لا نحتاج إلى قطعها الآن.. ما خلفية هذا الموقف؟

■ بالضبط. إنه أمر مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ لديك جنرالات إسرائيليون يبدأون في نشر تغريدات على تويتر – منصة «اكس»، (يقولون) «حسنًا، دعونا نكون حذرين بشأن التخلص من الأونروا»، لأنهم يدركون أنه كقوة احتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لديهم التزام بتوفير الماء، والكهرباء، والوقود، والتعليم، والصحة، كل ذلك يقع على عاتق إسرائيل. وحتى إذا لم يرغبوا في التفكير في اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وهو نادرًا ما يفعلونه، فإنه لا يزال يمثل مشكلة عملية.

إسرائيل مرعوبة من فكرة اختفاء الأونروا

عندما ينتهي هذا، وأتمنى أن ينتهي قريبًا، سيتعين على شخص ما التعامل مع هذا الأمر على الفور. وأشك في أن إسرائيل تعرف أنها ستضطر إلى لعب دور كبير، على الأقل في الفترة الأولى.

ولهذا السبب هم مرعوبون من أن تختفي «الأونروا». وهناك مسألة مهمة، الفكرة الناشئة بأن «الأونروا» قد تضطر إلى التحول إلى شيء آخر، ربما وكالة أخرى. دعني أخبرك، صديقي، أن استبدال 13 ألف موظف في الأونروا سيستغرق شهورًا، وربما سنوات. لنفترض أنهم تخلصوا من جميع موظفي «الأونروا» البالغ عددهم 113 ألفاً، يفصلون الجميع، وتبدأ فترة انتقال. من يجلب هذه المنظمة الجديدة سيضطر إلى إجراء فحص أمني. سيدققون أمنيا في (ملفات) 13 ألف شخص؟ كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ سيضطرون إلى إنشاء إطار عمل جديد كامل. كم من الوقت سيستغرق ذلك لتوظيف 13 ألف شخص جديد؟ فكروا فيما يتعين على قسم الموظفين القيام به. وبالمناسبة، توظف «الأونروا» بالفعل، ربما أفضل المجهزين، وأفضل المعلمين، وأفضل المهندسين، وأفضل عمال الصرف الصحي، وأفضل الأطباء، وأفضل الممرضات. إذًا، ستتخلص من أفضل الناس، من أفضل الإنسانيين في غزة، ونجلب مجموعة جديدة من الناس؟ ويوجد أمر آخر.. أيها الأمريكيون، البريطانيون وكل البقية منكم، سترتفع الأسعار. دعوني أخبركم. يتقاضى عمال «الأونروا» رواتب أقل بكثير. لذا سيتعين عليك جلب مجموعة كاملة من الناس، وترتيبهم، وفحصهم، بل ستدفع أكثر لهم. وبالمناسبة، أحد الأسباب الذي يجعل لدى «الأونروا» آلية استثنائية للتعامل مع الانتهاكات هو الحياد. أعني، ألا تعتقد أنه من المدهش أنه من بين 13 ألف شخص، هناك فقط 12 تفاحة سيئة؟

□ هل أثبتت التحقيقات فعلا تورط هؤلاء؟ التحقيق لم ينته بعد..

■ نعم، لم يثبت ذلك على الإطلاق، لكن «الأونروا» تعطي هذه القائمة الضخمة للإسرائيليين. هذه هي المرة الأولى التي يعترضون على أي شخص. لذا لم يثبت شيء. قد تثبت براءتهم، وعندها، تعرّض «الأونروا» نفسها لمطالبات التعويض، لأنه إذا تبيّن أنهم لم يفعلوا شيئًا، أو أن كل (الاتهامات) خطأ، أو أنهم حصلوا على الاسم الخطأ (للشخص المتورط) أو أي شيء، يكونون قد دمروا سمعتهم. العالم كله يعتقد أنهم إرهابيون. النقطة التي أودّ ان أثيرها هي أن موظفي «الأونروا» جيدون جدًا في الحياد، وهذا سبب غضبهم (إسرائيل) من هؤلاء، لأن هناك ثقافة الحياد داخل «الأونروا»، وقد تم بناؤها على مدى 70 عامًا. لذا، حتى لو وجدت مجموعة كاملة، 13 ألف شخص آخر، عليك أن تبدأ من جديد. سيستغرق الأمر عقودًا أخرى جيدة للوصول بوكالة إلى مستوى الاحتراف وإلى شعور الحياد الذي يتمتّع به هؤلاء الأشخاص.

□ خلال السنوات الأخيرة برزت فضائح فساد وشبهات جنائية في عمل عدد من موظفي الأمم المتحدة حول العالم، هل شهدنا بالمقابل دعوات لوقف تمويل او إغلاق الوكالات التي عملوا فيها؟

■ الأمم المتحدة تعمل في جميع أنحاء العالم، مئات الآلاف من العمال. إنهم بشر، يرتكبون الأخطاء. كل العالم يعرف. لديك فضيحة الجنس مع قوات حفظ السلام، لديك الفساد، لديك كل أنواع الأمور، لأن الأمم المتحدة هي الناس، الأمم المتحدة يديرها ويعمل فيها الناس. وبالطبع، يفعلون أشياء فظيعة ويتم التحقيق معهم ويتم فصلهم، ولم يُقل أحد إنّه سيتمّ إغلاق الوكالة بأكملها وإلغاء تمويلها وتدميرها. لا.. إنه هجوم سياسي محدد. لا يحدث هذا في أي مكان آخر في العالم. لكن ما كنت سأقوله هو، هذه الفكرة بأن «الأونروا» تحتاج إلى الإصلاح، تحتاج إلى أن تكون أكثر مسؤولية. «الأونروا» هي الوكالة الأكثر مسؤولية في نظام الأمم المتحدة بأكمله.

في عام 2019 فقط، أجرى مكتب مراجع الحسابات الحكومي في الولايات المتحدة مسحًا شاملاً لـ «الأونروا». كل الحياد، التعليم، الكتب المدرسية، كل ما تسميه، تم التحقيق فيه، واستمروا في دفع أكثر من 350 مليون دولار، والأوروبيون فعلوا ذلك، الألمان فعلوا ذلك، الفرنسيون فعلوا ذلك، الجميع فعل ذلك. ما يجري لا علاقة له بإصلاح الأمم المتحدة.

□ ألا يتعارض وقف تمويل «الأونروا» مع الإجراءات المؤقتة التي طلبت «محكمة العدل الدولية» من إسرائيل اتخاذها لوقف أي شبهة إبادة جماعية؟ وألا يعتبر وقف تمويل هذه الوكالة تورطاً في وقف المساعدات عن غزة؟

■ حسنًا، إنه سؤال مثير للاهتمام، سواء من حيث المضمون أو التوقيت. من حيث التوقيت، كل العناوين في الأخبار هي اليوم عن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) و(وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت) و(الرئيس الإسرائيلي) إسحاق هرتسوغ.

تعارض مع قرارات «العدل الدولية»

وكل هؤلاء الأشخاص متهمون بالإبادة الجماعية، أليس كذلك؟ لذا فهم جميعًا مشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية، وهذا يبدو سيئًا للغاية بالنسبة لإسرائيل. الجميع يتحدّث اليوم عن «الأونروا»، وأنهم إرهابيون، إلخ. لذا كان هناك التوقيت، ولكن هناك أيضًا سؤال عن الإجراءات المؤقتة. فرئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو أصدرت هذه الإجراءات المؤقتة، وعلى إسرائيل أن تقدم تقريرًا خلال شهر عما تفعله. أحد هذه الإجراءات هو السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

لكن كل هذه الدول التي قامت بوقف تمويل «الأونروا»، هي أيضًا دول أطراف في الاتفاقية (مكافحة الإبادة الجماعية)، لذا، يقع على عاتقها الالتزام والتأكد من أنه لا تحدث أي إبادة جماعية. وأحد السلوكيات التي تُعرف بأنها إبادة جماعية، كما رأينا في حكم المحكمة، هو حجب المساعدات الدولية.

ويوجد سبب آخر، ما يقوم به هؤلاء المانحون خيانة مطلقة وغدر. إنها خيانة للقانون الدولي، إنها خيانة لنظام المساءلة، الذي انضموا إليه من خلال التوقيع على اتفاقية الإبادة الجماعية، أيضًا.