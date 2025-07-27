مسؤول سوري: حكمت الهجري يطالب بمنطقة حكم ذاتي في السويداء

دمشق: قال مسؤول حكومي سوري، الأحد، إن حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في محافظة السويداء (جنوب)، يطالب بـ”منطقة حكم ذاتي”.

جاء ذلك في حديث لمسؤول في الحكومة السورية، فضّل عدم ذكر اسمه، مع مجموعة من الصحافيين بشأن الوضع الإنساني في السويداء.

وأشار المسؤول إلى أن عدد الأفراد الذين لم يتم التحقق من هوياتهم قبل أن يدفنوا في مقابر جماعية خلال الاشتباكات التي أعقبت 13 يوليو/ تموز، قد وصل إلى مئات الأشخاص.

وتحدث عن دخول قافلتين من المساعدات الإنسانية إلى السويداء منذ وقف إطلاق النار الذي أعلنته الرئاسة السورية، وأن القافلتين محملتان بالوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

ولتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، أوضح المسؤول أن قافلة مساعدات ثالثة ستصل إلى السويداء الإثنين.

وأفاد أن الهجري في السويداء منع كافة الفرق الخدمية التابعة لدمشق من دخول المدينة.

وأكد المسؤول أن الهجري استولى على قوافل مساعدات إنسانية أُرسلت إلى المدنيين المتضررين من القتال، ووزعها على جماعته وأقربائه.

إجلاء 150 ألف مدني من السويداء إلى درعا

وأشار المسؤول، إلى إجلاء 150 ألف مدني من السويداء إلى محافظة درعا المجاورة.

ولفت إلى وجود “أزمة إنسانية” خطيرة في محافظة درعا.

وأوضح المسؤول أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم تم إيواؤهم في ملاجئ مؤقتة وفي المدارس.

ولفت إلى أن الهجري سمح فقط لمركبات الهلال الأحمر العربي السوري بالدخول إلى السويداء، وأنهم يعملون على توسيع نطاق التواصل مع منظمات الإغاثة الأجنبية لإيصال المساعدات.

دفن مئات القتلى في مقابر جماعية دون التحقق من هوياتهم

وأفاد المسؤول استنادا إلى معلومات استخباراتية، بدفن مئات المدنيين البدو ومقاتلي العشائر وقوات أمن وزارة الداخلية في مقابر جماعية، ممن قتلوا في الاشتباكات والهجمات الإسرائيلية.

وأشار المسؤول إلى أنه في الأيام الأولى للاشتباكات، احتجزت جماعة الهجري حوالي “1500 مدني كرهائن”، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ونفى في الوقت نفسه وجود “رهائن مدنيين” لدى القوات الحكومية أو مقاتلي العشائر.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة أطلقت سراح 20 مسلحًا من جماعة الهجري كـ”بادرة حسن نية”.

وأضاف أن حوالي 70 عنصرًا من وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين كانوا محتجزين لدى جماعة الهجري، وأنه تم التأكد من أنّ 7 فقط منهم مازالوا أحياء، بحسب معلومات استخباراتية.

وصرّح المسؤول أن جماعة الهجري في السويداء تطالب اليوم بـ”منطقة حكم ذاتي”، كما فعلت عام 2023. وفي إطار ذلك يطالب بمنطقة حظر جوي في السويداء، ومعبر حدودي مع الأردن.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الشعب السوري متعب من الحرب التي استمرت 14 سنة مع نظام الأسد المخلوع، مؤكدًا ثقته بأن مشاكل البلاد ستُحلّ عبر السلام والحوار تحت إشراف الدولة.

(الأناضول)