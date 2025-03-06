مسؤول سوري: دمشق تسلّمت مبلغاً جديداً من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

بيروت: قال مسؤول حكومي لرويترز إن سوريا تسلمت، أمس الأربعاء، شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وأضاف أنه من المتوقع وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل، دون أن يوضح المبالغ.

(رويترز)