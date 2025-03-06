سياسة | عربي | سوريا

مسؤول سوري: دمشق تسلّمت مبلغاً جديداً من العملة المحلية المطبوعة في روسيا

6 - مارس - 2025

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بيروت: قال مسؤول حكومي لرويترز إن سوريا تسلمت، أمس الأربعاء، شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، وأضاف أنه من المتوقع وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل، دون أن يوضح المبالغ.

(رويترز)

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  1. يقول مغربي حر:
    مارس 6, 2025 الساعة 7:36 ص

    حتى مطبعة نقود لا توجد في بلداننا العربية .يتحكمون في كل صغير و كبير سبحان الله

    رد

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