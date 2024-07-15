مسؤول: سوق النفط العالمية ستكون متوازنة وروسيا قد تحظر صادرات البنزين إذا تفاقم نقص المعروض

غروزني (روسيا) – رويترز: قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعد ذلك بفضل اتفاق تحالف أوبك+ بشأن الإنتاج.

وينفذ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

واتفق التحالف في الثاني من يونيو/ حزيران على تمديد الخفض السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وإلغائه تدريجيا اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 750 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2024 بسبب انخفاض إنتاج أوبك+. وأشار تقرير أوبك الأسبوع الماضي أيضا إلى عجز في إمدادات النفط في الأشهر المقبلة وفي عام 2025.

وردا على سؤال حول أوضاع سوق النفط في النصف الثاني من العام اعتبارا من الخريف عندما يبدأ تحالف أوبك+ في إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج، قال نوفاك «السوق ستكون دائما متوازنة بفضل تحركاتنا».

الى ذلك قال نوفاك إن من المحتمل أن تقرر روسيا حظر صادرات البنزين مجددا اعتبارا من أغسطس/ آب في حالة نقص المعروض في سوق الوقود المحلية.

وأضاف أن سوق الوقود المحلية مستقرة حتى الآن ولكن هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالبنزين بدرجة نقاء 95 الذي يفضله سكان روسيا ويجري التعامل مع هذه المشكلات. وأوضح «إذا توتر الوضع، فلن نمدد السماح لصادرات البنزين».

وذكرت وكالة مكافحة الاحتكار الاتحادية الروسية يوم الجمعة أنها ترغب في إعادة فرض حظر تصدير البنزين اعتبارا من مطلع أغسطس/ أب للمساعدة في الوفاء بالطلب على الوقود خلال موسم الحصاد والحفاظ على استقرار الأسعار. وحظرت روسيا في البداية صادرات البنزين جزئيا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس/آذار لكنها أعفت اتحادا اقتصاديا بقيادة موسكو وبعض البلدان المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة معها بشأن إمدادات الوقود مثل منغوليا.

وفُرض الحظر لتفادي نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة على المصافي والأعطال الفنية. وتم تعليق الحظر في مايو/ أيار حتى 30 يونيو/ حزيران قبل تمديد التعليق حتى نهاية يوليو/ تموز.