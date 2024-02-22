مسؤول سياحي إسرائيلي: أصبحنا دولة معزولة مثل كوريا الشمالية

■ القدس – الأناضول: قال مدير «غرفة منظمي السياحة الوافدة» في إسرائيل، يوسي فتال، إن الدولة العبرية أصبحت دولة معزولة مثل كوريا الشمالية، مع إحجام عشرات الشركات عن الطيران إليها بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وتضم «غرفة منظمي السياحة الوافدة» إلى إسرائيل معظم وكلاء السفر العاملين في هذا المجال.

وفي مقابلة مع صحيفة «معاريف» العبرية، مساء الأربعاء، قال فتال «قبل الأزمة، كان هناك 250 شركة طيران تعمل في إسرائيل، والآن تعمل 45 شركة فقط».

وأضاف «إسرائيل حالياً معزولة تماماً عن العالم، 80 في المئة من الرحلات الجوية حالياً تُشغِّلها طائرات من إسرائيل تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية». وتابع القول «فيما يتعلق بالطيران، أصبحنا من أكثر الدول عزلة في العالم، مثل كوريا الشمالية».

واعتبر أن هذه العزلة «إلى حد كبير انتصار مؤسف لحماس على إسرائيل»، مضيفاً أن «الحرب تلحق ضررا بالصورة الإستراتيجية لإسرائيل».

وقال أيضاً «كان ينبغي لإسرائيل أن تخلق وضعاً تجد فيه، على الرغم من الحرب، طريقة لتسهيل وتشجيع السياح على القدوم إلى هنا». وأضاف «الأردن ومصر المتأثرتان أيضاً تقدمان تأميناً لشركات الطيران التي تجلب السياح إليهما. أما إسرائيل فلا تقدم تأميناً لشركات الطيران الأجنبية، بل للإسرائيلية فقط». وأكد فتال، أن «أقساط التأمين المطلوبة للسفر إلى إسرائيل هائلة».

وتابع القول «سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن نصف عام لاستعادة صورة البلاد وعودة شركات الطيران…وسوف يستغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام حتى يتعافى قطاع السياحة في إسرائيل».

وقال أيضاً «هناك إلغاء واسع النطاق لرحلات السياحة للعام الحالي بأكمله».

وتراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب إلى حد كبير، وكان من المتوقع أن يصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب 900 ألف سائح، لكن العدد الفعلي تقلص إلى 190 ألف فقط، وفق تقرير سابق لموقع «كالكاليست» الاقتصادي العبري نشره في يناير/كانون الثاني الماضي.