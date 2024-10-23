مسؤول صحي: إسرائيل تقتل طبيبا وممرضا قرب مستشفى كمال عدوان

غزة: أعلن المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، الأربعاء، مقتل طبيب وممرض جراء استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب أحد مستشفيات شمال القطاع الذي يشهد عملية إبادة يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 19 يوما بالمحافظة.

وقال البرش: “استشهد الطبيب محمد غانم، والممرض محمد مرزوق سلمان جراء استهدافهما بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا”.

وأضاف أن “عدد الشهداء في القطاع الصحي منذ بداية الإبادة (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) بلغ نحو 1047، بالإضافة إلى اعتقال الجيش الإسرائيلي 310 من الكوادر الصحية”.

وعن تطويق شمال غزة، قال البرش إن “الجيش الإسرائيلي يواصل حصار المستشفيات شمال القطاع ويقتل المواطنين ويشردهم ويخرجهم قسرا من مراكز الإيواء”.

وأكمل: “مستشفيات شمال قطاع غزة بلا دواء أو ماء أو غذاء والجيش الإسرائيلي يمنع دخول المنظمات الدولية لإغاثتها”.

واستطرد: “الواقع في شمال القطاع مرير والجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب على مرأى ومسمع العالم”.

وفي 5 أكتوبر الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

(الأناضول)