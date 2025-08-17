لايف ستايل | صحة

مسؤول صحي يمني: 9 وفيات ونحو 5 آلاف إصابة بالكوليرا في تعز

منذ ساعتين

حجم الخط
0

صنعاء: أعلن مسؤول صحي يمني، الأحد، ارتفاع حالات الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد إلى تسع وفيات ونحو خمسة آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري.

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الطبية رصدت تسع وفيات بمرض الكوليرا في تعز منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالمرض ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى أربعة آلاف و903، مشيرا إلى أن من بين حالات الإصابة 282 حالة تم التأكد منها بالفحص المخبري.

وحول أسباب انتشار المرض أفاد المسؤول الطبي بأن انعدام الأمن المائي يدفع السكان إلى استخدام مياه ملوثة تؤدي إلى إصابتهم بالكوليرا.

كما أشار إلى أن عدم العناية بالنظافة الشخصية الدائمة وعدم وجود صرف صحي وفق معايير طبية ملائمة من بين أسباب انتشار المرض، داعيا المواطنين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية الدائمة والحرص على تعقيم المياه واستخدام مياه نقية خالية من التلوث.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقا لتقارير أممية.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: حوالي 100 ألف إصابة بالكوليرا خلال عام في السودان
8 - أغسطس - 2025
اليمن يشهد تصاعدا متسارعا و”مخيفا” في الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك
16 - يونيو - 2025
تحذير من “كارثة طبية” وسط مخاوف من تفشي الكوليرا عقب الفيضانات في اليمن
28 - أغسطس - 2024
السلطات السودانية تعلن تفشي وباء الكوليرا- (فيديو)
17 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية