مسؤول صيني: البيان المقرر صدوره عن قمة “الأطلسي” مليء بالأكاذيب

بكين: قال متحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن البيان المقرر صدوره عن قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يستخدم لغة عدائية، وإن المحتوى المتعلق بالصين يتضمن استفزازات وأكاذيب.
وجاء في مسودة البيان أن الصين أصبحت عاملاً حاسماً في جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، وأن بكين تواصل إثارة التحديات بشكل ممنهج لأوروبا والأمن.
وقال المتحدث، وفقاً لبيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي: اليوم الخميس: “كما نعلم جميعاً، فإن الصين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا”.
وأضاف المتحدث، رداً على سؤال من أحد الصحفيين، أن “بيان قمة الحلف في واشنطن تسيطر عليه عقلية الحرب الباردة ويستخدم لغة عدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والتشهير”.
NATO will not be surpassed by anyone when it comes to our readiness.
For 75 years, Allies have prospered behind the NATO shield. Now, we have to ask: What is next? How can we further strengthen that shield?
One answer must be to modernize our defense production. pic.twitter.com/3zMmb4SxGF
— President Biden (@POTUS) July 11, 2024
وذكر المتحدث أن “الموقف الأساسي للصين بشأن القضية الأوكرانية هو تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية، وهو الأمر الذي حظي باعتراف وتقدير واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي”.
وطرحت بكين ورقة من 12 نقطة، قبل أكثر من عام، تحدّد مبادئ عامة لإنهاء الحرب. وقد قوبلت باستقبال فاتر في ذلك الوقت في كل من روسيا وأوكرانيا.
وهاجمت الصين مراراً الانتقادات التي يثيرها الحلف، وتحذر من توسعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
(رويترز)
كما يقول المثل الشعبي “لعن الله الخل والخردل”
ومتى هذه القمم كانت صادقة.
بمعنى آخر، من هنا يضحك على من، أو من أخبث مِن مَن، وكل ذلك على حساب من، في المحصلة؟!🫣🤣🤭
بمعنى آخر، هل نفهم الحياة، على أنها المنافسة بين من الأكثر كرماً، أم من الأكثر بخلاً، ستكون أجمل وأكثر سعادة، وهناء داخل الأسرة أو الشركة أو الدولة؟!🤔
فلسفة مصائب قوم عند قوم فوائد، أم كيفية تحويل أي نقمة إلى نعمة، أم هي انتهازية (ثقافة الأنا)، ومن بعدي الطوفان (الأقصى أو غيره)؟!
وأقصد ما ورد تحت عنوان (ميدل إيست آي: كيف تواطأت الجامعات الهندية بالإبادة في غزة وعززت تعاونها مع إسرائيل؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3369468
وكذلك سياق توقيت زيارة (ناريندا مودي) إلى روسيا أو النمسا، أو تغيير مواقف (رجب طيب أردوغان) 180 درجة بخصوص (بشار الأسد) أو (عبدالفتاح السيسي) ما بعد نتائج إنتخابات عام 2024،