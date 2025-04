مسؤول صيني: البيان المقرر صدوره عن قمة “الأطلسي” مليء بالأكاذيب

بكين: قال متحدث باسم بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن البيان المقرر صدوره عن قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يستخدم لغة عدائية، وإن المحتوى المتعلق بالصين يتضمن استفزازات وأكاذيب.

وجاء في مسودة البيان أن الصين أصبحت عاملاً حاسماً في جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، وأن بكين تواصل إثارة التحديات بشكل ممنهج لأوروبا والأمن.

وقال المتحدث، وفقاً لبيان أصدرته البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي: اليوم الخميس: “كما نعلم جميعاً، فإن الصين ليست هي سبب الأزمة في أوكرانيا”.

وأضاف المتحدث، رداً على سؤال من أحد الصحفيين، أن “بيان قمة الحلف في واشنطن تسيطر عليه عقلية الحرب الباردة ويستخدم لغة عدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والتشهير”.

