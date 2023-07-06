مسؤول صيني: مبيعات الأسلحة الأمريكية تدفع تايوان إلى كارثة

بكين: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تان كه في، يوم الأربعاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تدفع تايوان إلى كارثة.

وأدلى تان بهذه التصريحات ردا على صفقة أسلحة وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن بيع ذخائر إلى تايوان وتقديم دعم في الإمدادات اللوجستية لها، وفقا لمحطة “سي جي تي إن” الصينية.

وقال تان إن “الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة من الجانب الأمريكي إلى منطقة تايوان الصينية”، مشيرا إلى أن بكين قدمت احتجاجات رسمية بشأن هذه المسألة.

وأضاف أن “بيع الأسلحة إلى تايوان يتجاهل تماما مصالح الصين الجوهرية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويؤدي عمدا إلى تصعيد التوترات في مضيق تايوان”.

وقال تان إن “الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وينبغي على الجانب الأمريكي أن يتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان، وأن يكف عن جميع أشكال التواطؤ العسكري مع تايوان، وأن يفي بالتزامه بعدم دعم ما يسمى “استقلال تايوان”.

(د ب أ)