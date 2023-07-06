سياسة | دولي

مسؤول صيني: مبيعات الأسلحة الأمريكية تدفع تايوان إلى كارثة

منذ 24 دقيقة

حجم الخط
0

بكين: قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تان كه في، يوم الأربعاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تدفع تايوان إلى كارثة.

وأدلى تان بهذه التصريحات ردا على صفقة أسلحة وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن بيع ذخائر إلى تايوان وتقديم دعم في الإمدادات اللوجستية لها، وفقا لمحطة “سي جي تي إن” الصينية.

وقال تان إن “الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة من الجانب الأمريكي إلى منطقة تايوان الصينية”، مشيرا إلى أن بكين قدمت احتجاجات رسمية بشأن هذه المسألة.

وأضاف أن “بيع الأسلحة إلى تايوان يتجاهل تماما مصالح الصين الجوهرية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويؤدي عمدا إلى تصعيد التوترات في مضيق تايوان”.

وقال تان إن “الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وينبغي على الجانب الأمريكي أن يتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان، وأن يكف عن جميع أشكال التواطؤ العسكري مع تايوان، وأن يفي بالتزامه بعدم دعم ما يسمى “استقلال تايوان”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

15 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الصين- (صور)
منذ 19 ساعة
الصين: نرحب بزيارة جوزيب بوريل في أقرب وقت مناسب
منذ 22 ساعة
الصين تلغي زيارة مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية إلى بكين
4 - يوليو - 2023
واشنطن تعتبر رصد هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل معلومات عن ناشطين سابقة “خطيرة”
4 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية