سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول: عباس يترأس اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

منذ 34 دقيقة

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رام الله: أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، أن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية المقرر لأول مرة منذ سنوات في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، للصحافيين في مدينة رام الله، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون في صدارة ملفات البحث خلال الاجتماع الذي سينطلق بخطاب شامل للرئيس عباس.

وذكر أبو يوسف أنه من المقرر أن يركز عباس في افتتاح اجتماع الفصائل على ضرورة “الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عبر تعزيز وحدة الموقف الوطني ونبذ الخلافات الداخلية”.

وشدد على التطلعات بشأن مخرجات اجتماع الفصائل بوضع آليات عملية لـ “توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية بإنهاء الانقسام وتوجيه كل التناقضات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي”.

(د ب أ)

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