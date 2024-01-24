سياسة | عربي | العراق

مسؤول عراقي كبير: الضربات الأمريكية “لا تساعد على التهدئة”

منذ 15 دقيقة

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بغداد: أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية التي نُفذت في ساعة مبكرة الأربعاء على قطاعين في العراق “لا تساعد على التهدئة” منددا بـ”اعتداء صارخ للسيادة العراقية”.

وقال “على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية”، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن الثلاثاء أنّ القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كلّ من العراق وسوريا.

وتكثّفت الهجمات التي تستهدف القوّات الأمريكيّة وقوّات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وتعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 150 هجوماً منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للبنتاغون.

وتأتي هذه الضربات الأمريكية لتزيد من الضغط الذي تتعرض له واشنطن من جانب بغداد لسحب قواتها من العراق.

(أ ف ب)

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