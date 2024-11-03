مسؤول عراقي يرجح تعرض بلاده لضربة عسكرية إسرائيلية قريبا

بغداد: رجح مستشار في الحكومة العراقية مساء اليوم الأحد أن يتعرض العراق قريبا إلى ضربة عسكرية إسرائيلية.

وقال إبراهيم الصميدعي مستشار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في تصريح لمحطة تلفزيون العهد إن “تصريحات وإجراءات المقاومة العراقية تحرج الدولة وأتوقع ضربة عسكرية صهيونية قريبة على العراق”.

وذكر أن “العراق أصبح الآن بلدا مكشوفا لكل من إيران وإسرائيل وعلينا منع جميع الأطراف من أن يكون العراق دولة عبور للصواريخ والطائرات”.

وقال الصميدعي إن “العراق ليس لديه إمكانية لخوض الحرب وإن إعلان حالة الحرب هو قرار عراقي صرف لكننا حاليا دولة غير مجهزة بمنظومات الرادارات والصواريخ المضادة”.

وأوضح أن إسرائيل في عمليتها الأخيرة ضد إيران “استخدمت تكنولوجيا تخف متطورة في حركة المقاتلات لتدمير المضادات الجوية الإيرانية وهو ما يعني أن التكنولوجيا العسكرية الموجودة لدى إسرائيل أكبر من أن تكتشف”.

كما ذكر أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أوقف 6 استهدافات على العراق.

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد نقلت اليوم الأحد عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، قولهم إن إسرائيل حددت أهدافا في العراق، ستضربها، إذا استمرت ميليشيات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد.

وقال المسؤولون إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

(د ب ا)