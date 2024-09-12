مسؤول عسكري: بكين “ستسحق” أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي

بكين: أعلن مسؤول عسكري صيني كبير أن بلاده “ستسحق” أي توغل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثا لمجموعة من الصحافيين على هامش منتدى للأمن في بكين.

وقال اللفتنانت جنرال هي لاي “نأمل أن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام” مضيفا “إذا حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس… فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد”.

(أ ف ب)