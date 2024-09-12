مسؤول عسكري: بكين “ستسحق” أي انتهاك لسيادتها في بحر الصين الجنوبي

بكين: أعلن مسؤول عسكري صيني كبير أن بلاده “ستسحق” أي توغل أجنبي ينتهك سيادتها ولا سيما في بحر الصين الجنوبي، متحدثا لمجموعة من الصحافيين على هامش منتدى للأمن في بكين.
وقال اللفتنانت جنرال هي لاي “نأمل أن يبقى بحر الصين الجنوبي بحر سلام” مضيفا “إذا حركت الولايات المتحدة عملاءها في الكواليس… فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيسحق بحزم أي توغل أجنبي معاد”.
(أ ف ب)
تصرفت الصين بشدة وحزم ضد حليفها الاتحاد السوفييتي أيام الخلاف الحدودي جينباو (دامانسكي) 1969، فهل ما زالت بتلك العزة والشراسة والتصميم، أم ستتراجع أمام الغربيين وحيث لديها الكثير ما تحرص وتخاف فقدانه؟ هل سترد بسرعة أم تنتظر المكان والزمان؟
يا ليت التنين الأصفر الصيني يا يسحق أمريكا في دقيقة وينهي الغطرسة الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🚀