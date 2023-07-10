مسؤول غربي: الناتو سيزيل عائقاً أساسياً أمام انضمام أوكرانيا إلى الحلف

لندن: أعلن مسؤول غربي، الإثنين، أنّ حلف شمال الأطلسي سيزيل عائقاً أساسياً أمام عضوية أوكرانيا في الحلف.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن اجتماع الحلفاء في ليتوانيا، هذا الأسبوع، سيتخلى عن مطلب “خطة عمل العضوية” اللازمة لترشيح أوكرانيا.

وأضاف أنّ “الحلفاء في حلف الأطلسي سيتّخذون هذه الخطوة كمؤشّر على أنّ أوكرانيا أحرزت تقدّماً في طريقها نحو عضوية حلف شمال الأطلسي”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن، في وقت سابق، على تويتر، أنّه “إثر محادثات مكثفة، توصّل الحلفاء في حلف الأطلسي إلى توافق على إزالة خطة عمل العضوية من طريق أوكرانيا نحو العضوية”.

ورحّب كوليبا بهذه الخطوة باعتبارها “قراراً منتظراً منذ فترة طويلة أدّى إلى إبطاء طريقنا نحو حلف الأطلسي”.

وتحدّد هذه الخطة لائحة إصلاحات مطلوبة للدول الساعية للانضمام إلى الحلف الاطلسي الذي يدعم بقوة جهود أوكرانيا لصدّ الغزو الروسي.

لكنّ المسؤول الغربي حذّر من أنّ هذه الخطة “هي مجرد واحدة من الخطوات في عملية الانضمام إلى حلف الأطلسي”، موضحاً أنّه “حتى مع شطبها سيبقى على أوكرانيا أن تستكمل إصلاحات إضافية قبل انضمامها إلى الحلف”.

ولم يعلق الحلف بعد رسمياً على الموضوع، عشية قمّته المقرّرة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتسود انقسامات حلف شمال الأطلسي حول سرعة عملية انضمام أوكرانيا، حيث أوضحت الولايات المتحدة موقفها بأنّه لا يزال على كييف الانتظار.

(أ ف ب)