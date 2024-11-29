مسؤول فرنسي: النشاط النووي الإيراني قد يكون أخطر تهديد على الإطلاق

باريس: قال نيكولا ليرنر رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إن الانتشار النووي الإيراني المحتمل يمثل تهديدا خطيرا في الشهور المقبلة، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا تعملان على وضع استراتيجيات للاستعداد لمثل هذا الأمر.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في السفارة البريطانية في باريس مع نظيره البريطاني ريتشارد مور “وكالاتنا تعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ما يمثل دون شك أحد أخطر التهديدات، ما لم يكن الأخطر على الإطلاق، في الشهور المقبلة وهو الانتشار النووي الإيراني المحتمل”.

تأتي تصريحات ليرنر العلنية الناردة بينما تجتمع إيران وقوى أوروبية في جنيف لمناقشة برنامج إيران النووي والوضع في الشرق الأوسط وعلاقات طهران مع روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقال “المخابرات ستكون شديدة الأهمية كي يتسنى للسلطات اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد الاستراتيجيات الصحيحة”.

وأيد مور، الذي يرأس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي 6) تصريحات ليرنر.

وقال “الطموحات النووية لهذا النظام تواصل تهديدنا جميعا، لا سيما الأصدقاء في فرنسا والمملكة المتحدة ومنطقة الخليج”.

(رويترز)