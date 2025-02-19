مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت 50 منزلا و280 محلا تجاريا بمخيم طولكرم 

طولكرم: قال نائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادة تغيير معالم وهندسة جغرافيا مخيم طولكرم عبر عمليات هدم لممتلكات فلسطينية، أسفرت عن تدمير عشرات المنازل والمحلات التجارية.

وذكر سلامة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، أن الجرافات العسكرية الإسرائيلية شرعت، الثلاثاء، بعملية هدم 16 منزلا من أجل شق طرقات جديدة لتسهيل عمليات الاقتحام في المخيم.

وأشار إلى أن المخطط الإسرائيلي في مخيم طولكرم يشبه إلى حد كبير ما جرى ويجري في مخيم جنين.

وأضاف سلامة وهو يقف على موقع مطل على أعمال الهدم الإسرائيلية في المخيم، أن “ما يجري عملية احتلالية عسكرية كما هو مخطط لها ضمن المنهجية الاحتلالية. فتح شوارع على حساب المباني السكنية”.

وقال: “صباح اليوم (أمس الثلاثاء) أبلغنا نية الاحتلال هدم تلك المنازل، الجيش منع السكان من الوصول إليها وحمل ما يقدرون على حمله من أمتعة. هدمت المنازل على كل شيء فيها”.

وتابع: “فتح شوارع لإعادة تغير معالم المخيم وهيكليته الهندسية كأن ما يجري عملية تنظيم وإعادة ترتيب”.

وأردف: “كل بيت يدمر بجواره عشرات المنازل الملاصقة بسبب طبيعة البيئة العمرانية المكتظة للمخيم الأمر الذي يعني تضرر وتدمير منازل أخرى مجاورة”.

ووصف العملية بـ”المجزرة والمخطط الخارج عن القانون وسط صمت دولي وعربي”.

ومشيرا إلى أن طولكرم ومخيميها تعرضت لأكثر من 62 عملية عسكرية واسعة، أضاف سلامة: “غير أن العملية الجارية هي الأكبر ومتواصلة منذ 23 يوما في مخيم طولكرم وتوسعت إلى مخيم نور شمس”.

وبيّن أن المخيم تعرض لعملية تدمير كبيرة وواسعة .

وأوضح أن نحو 50 منزلا هدمت بشكل كامل في العملية الجارية والمئات تعرضت لتدمير جزئي وآلاف المنازل تعرضت للتخريب والتكسير جراء عمليات التفجير والهدم والحرق.

وأضاف أن “280 محلا تجاريا دمرت بشكل كامل مما يعني ضرب الحياة الاقتصادية في المخيم، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية”.

وتابع: “نعيش أوضاعا مأساوية وكارثة حقيقية، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن وكل شيء”.

أردف: “نزح غالبية سكان المخيم، وبقي نحو 50 عائلة في منازل بدون مياه ولا كهرباء وظروف صعبة”.

والثلاثاء، شرعت السلطات الإسرائيلية بهدم 16 منزلا بالمخيم، ضمن عمليته العسكرية المستمرة لليوم الـ23.

وشرعت جرافات عسكرية مجنزرة وحفارات إسرائيلية في العملية التي تعد “الأكبر” من حيث عدد المنازل التي يعتزم الجيش الإسرائيلي هدمها، منذ بدء عدوانه شمالي الضفة.

(الأناضول)