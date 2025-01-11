مسؤول فلسطيني: إسرائيل قتلت 708 رياضيين بينهم 95 طفلاً- (صورة)

غزة: قال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام، السبت، إن الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 708 رياضيين فلسطينيين، بينهم 95 طفلا، بالإضافة إلى تدمير 273 منشأة رياضية في القطاع.

وأوضح صيام: “استشهاد مدرب نادي الرباط الفلسطيني لكرة اليد أحمد هارون، ولاعب نادي دير البلح والجلاء أنس الدبجي، رفع حصيلة الشهداء من الرياضيين إلى 708” أشخاص.

ارتقاء اللاعب والمُدرب الرياضي أحمد فؤاد هارون، عضو مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات ولاعب منتخب فلسطين لكرة اليد، جرّاء قـ.ـصف استـهـدف منزله في مخيم النصيرات. pic.twitter.com/OIgaoXJk1w — ق.ض (@Qadeyah1) January 10, 2025

وأضاف: “من بين الشهداء 369 من لاعبي كرة القدم منهم 95 طفلا، و105 أفراد من الحركة الكشفية، و234 رياضيا من مختلف الاتحادات الرياضية.

وأشار صيام إلى أن المدرب أحمد هارون، استُشهد الجمعة، في قصف مدفعي استهدف منزله غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استُشهد الدبجي، الأربعاء، في قصف جوي استهدف منزل عائلته غربي مدينة دير البلح وسط غزة.

وبيّن أن إسرائيل دمرت خلال الإبادة 273 منشأة رياضية بشكل كلي أو جزئي، من بينها ملاعب وقاعات رياضية ومرافق أندية.

صيام أكد أن “هذه الاعتداءات ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الرياضة الفلسطينية في قطاع غزة، وتترك آثاراً مدمرة على آلاف الرياضيين”.

وأشار إلى أن الأرقام المعلنة ليست نهائية بسبب وجود مفقودين تحت الأنقاض وصعوبة الوصول إلى كافة المناطق المتضررة بفعل القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.

وأضاف أن الرياضة الفلسطينية تواجه “تحديات وجودية” في ظل الاستهداف المتعمد لها كجزء من النسيج الاجتماعي والثقافي للشعب الفلسطيني.

وطالب صيام المجتمع الدولي والاتحادات الرياضية العالمية بـ”التدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الرياضيين والمنشآت الرياضية الفلسطينية”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)