مسؤول فلسطيني: اتصالات لترتيب اجتماع لأمناء عموم الفصائل في القاهرة

رام الله: أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الثلاثاء، عن اتصالات لترتيب اجتماع لأمناء العموم للفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث تطورات الموقف في ظل العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد للصحافيين في رام الله، إنه يتولى إجراء اتصالات مع كافة الفصائل لترتيب انعقاد الاجتماع في القاهرة، من دون أن يحدد موعدا له.

وأشار الأحمد إلى أن كل فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ أمس في رام الله أيدت ورحبت بعقد اجتماع الأمناء للفصائل، فيما يتم التواصل مع بقية الفصائل.

وذكر أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة “حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده”، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع المسئولين المصريين بشأن ذلك.

وكان الرئيس محمود عباس دعا أمس خلال ترؤسه لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع طارئ آخر عقب العملية العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني في مخيم جنين.

واستشهد 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من 120 آخرون بجروح حتى الآن في مخيم جنين وسط تحذيرات من انفجار شامل في الأوضاع الميدانية المتوترة أصلا منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية.

(وكالات)