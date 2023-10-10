سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول فلسطيني: اتصالات مكثفة لوقف شلال الدم النازف في غزة

منذ 29 دقيقة

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رام الله: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الثلاثاء، عن  اتصالات مكثفة لوقف “شلال الدم النازف” في قطاع غزة.

وصرح الشيخ في بيان بأن “القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أجرت وتجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم، لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة فورا”.

وذكر الشيخ أن الاتصالات “جارية لوقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري”، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية طالبت بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

واستشهد نحو 700 فلسطيني وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين بجروح منذ يوم السبت الماضي جراء شن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس تحت اسم “طوفان الأقصى”.

(د ب أ)

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