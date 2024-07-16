مسؤول فلسطيني: اسرائيل تقترف “جرائم” بحق الأسرى الفلسطينيين وتشن “حرباً” عليهم

رام الله: اتّهم رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس الإثنين إسرائيل باقتراف “جرائم” بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها ولا سيما أسرى غزة وبشن “حرب انتقامية” عليهم، فيما الحرب محتدمة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

واستمعت الهيئة إلى محاميها خالد محاجنة الذي تحدث عن عمليات “الاغتصاب” والتنكيل “النفسي” التي يتعرض لها الأسرى وخاصة أولئك المحتجزين في معسكر سدي تيمان جنوب إسرائيل، وفق شهادات نقلها عن أسرى من قطاع غزة زارهم في سجن عوفر الإسرائيلي.

وقال قدورة فارس في مؤتمر صحافي الإثنين إن “إسرائيل تمارس حرباً انتقامية ضد الأسرى بين جدران السجون والمعتقلات منذ اليوم الأول لاتخاذ قرار الحرب على غزة”.

ورأى فارس أن إسرائيل تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بصفتهم “رهائن”، مؤكدا أن “الجرائم التي تمارس وتقترف بحق الأسرى، تأتي في سياق حالة ضغط تمارس عليهم. هناك توظيف سياسي دنيء للقمع والجرائم التي تقترف بحق الأسرى”.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتّهامات.

وقال الجيش في بيان إنّه “يرفض بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بإساءة معاملة معتقلين بشكل منهجي في مركز احتجاز سدي تيمان، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي على المعتقلين”، مؤكّداً أنّه يتصرّف وفق القانون الدولي.

وأكّد الجيش أنّ الأسرى الفلسطينيين يحصلون خلال احتجازهم على كلّ ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب وملبس ورعاية صحّية وخلود للنوم.

وفي معرض حديثه، قال المحامي محاجنه إنه زار إثنين من أسرى غزة هما الصحافي في التلفزيون العربي محمد عرب، والشاب طارق عابد، في معتقل عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال محاجنة، أن السجانين أجبروا أحد الأسرى على “النوم على بطنه وهو عارٍ تماما، ومن ثم تم ادخال أنبوب إطفائية يدوية في مؤخرته وتم تشغيل الإطفائية”.

وتحدث محاجنه عن معتقل ثان قال إنه “تمت تعريته بشكل كامل وضرب مؤخرته بصعقة كهربائية، وسحب أعضائه التناسلية، إلى جانب أساليب أخرى استخدمت للاعتداء على الأسرى جنسيا، من الصعب شرحها”.

وبحسب محاجنة، نقل الصحافي عرب إلى سجن عوفر قبل نحو أسبوعين إلى جانب قرابة 100 أسير فلسطيني، كانوا جميعهم معصوبي الأعين.

وقال المحامي إن الأسرى يأكلون وهم “مقيدو الأيدي … لكل معتقل 100 غرام من الخبز أو بندورة وكيس لبن”.

ومن بين التفاصيل التي نقلها محاجنة أيضا وجود الحمَّام داخل الغرف “مكشوف أمام الجميع، وهناك كاميرات داخل الغرف ومفتوحة على الحمام، والاستحمام مسموح لدقيقة” فقط.

ونقل محاجنة عن عرب شهادته حول أسير توفي أمام عينيه بعدما تعرض للضرب وهو مكبل اليدين لأنه طلب العلاج.

وروى المحامي تفاصيل أخرى حول أساليب التعذيب تتضمن “وضع المعتقلين على الأرض وأيديهم مكبلة وراء رؤوسهم، وتقوم الكلاب بنهش أجسادهم، إلى جانب عمليات الشَبْحِ الذي يرافقه الاعتداء عليهم بالضرب وباستخدام الكلاب البوليسية”.

ووفقا للشهادات،هناك أكثر من 100 أسير مرضى ومصابين وجرحى بلا علاج يصرخون من الالم، وتم “تكسير أطراف العديد منهم”.

هذا واتهم فارس الجانب الاسرائيلي بممارسة “الاخفاء القسري لمعتقلي غزة”.

وشدد فارس على أن “الصورة التي تنقل هي جزء بسيط من الصورة الكاملة لما يتعرض له الاسرى والاسيرات بخاصة من قطاع غزة”.

اعتقلت إسرائيل 9670 فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة التي شنتها عقب قيام حركة حماس بمهاجمة أهداف إسرائيلية.

وتم إطلاق سراح غالبية المعتقلين لكن العدد الاجمالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لغاية الاثنين بلغ 9700 فلسطيني، وفق نادي الاسير.

ولا يوجد لدى المؤسسات الفلسطينية تقديرات عن عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة لدى اسرائيل.

(أ ف ب)