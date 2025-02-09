مسؤول فلسطيني: الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن

رام الله: أكد مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، أن “تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالكامل وتهجير أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، هو مؤامرة على قضية اللاجئين وصولا لشطبها”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مساعد محافظ جنين منصور السعدي قوله إن “ما يجري في مدينة جنين ومخيمها هو عقاب جماعي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة”، مشددا على أن “هذا العدوان المتواصل خلف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية”.

وناشد السعدي “المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة الدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة لا سيما وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين لشهداء ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة”.

(د ب أ)