سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول فلسطيني: الاحتلال دمر مخيم جنين بالكامل وهجر أكثر من 20 ألف مواطن

9 - فبراير - 2025

جيش الاحتلال يفجر منازل في مخيم جنين

حجم الخط
0

رام الله: أكد مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، أن “تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالكامل وتهجير أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، هو مؤامرة على قضية اللاجئين وصولا لشطبها”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مساعد محافظ جنين منصور السعدي قوله إن “ما يجري في مدينة جنين ومخيمها هو عقاب جماعي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة”، مشددا على أن “هذا العدوان المتواصل خلف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية”.

وناشد السعدي “المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة الدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة لا سيما وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين لشهداء ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بمرور 200 يوم من العدوان.. إسرائيل تتمادى بتدمير مخيمات الضفة- (صور)
15 - أغسطس - 2025
إصابة طفلتين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
3 - أغسطس - 2025
إصابة 3 فلسطينيات إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية سيارتهن في جنين شمالي الضفة الغربية
2 - أغسطس - 2025
الاحتلال يواصل عدوانه في الضفة.. هدم منازل وردم آبار وإصابة رضيعة بالغاز السام- (فيديو)
31 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية