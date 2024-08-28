مسؤول فلسطيني: الجيش الإسرائيلي أبلغنا بعزمه اقتحام مستشفى جنين 

جنين: قال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بعزمه اقتحام مستشفى جنين الحكومي.

وأفاد محافظ جنين كمال أبو الرب بالقول: “قبل قليل أخبرني الارتباط الفلسطيني (جهة التواصل مع إسرائيل)، أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بنيته اقتحام مستشفى جنين الحكومي”.

وأشار محافظ جنين إلى أن الجيش قال إنه “قد يقتحم المستشفى في أي لحظة”.

وندد أبو الرب بالقرار الإسرائيلي، وطالب بتدخل عاجل لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ويقع المستشفى الحكومي بجوار مخيم جنين للاجئين، حيث يحاصره الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية فجر الأربعاء.

وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في محافظتي طولكرم وجنين ومخيم الفرعة قرب طوباس شمالي الضفة، أسفرت عن 10 شهداء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فجر الأربعاء، أن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية قرب مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

(الأناضول)