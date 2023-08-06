مسؤول فلسطيني: الحكومة الإسرائيلية عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات إعلامية

رام الله: صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي “عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات إعلامية لا تتعدى ذر الرماد في العيون”. وقال الشيخ ،في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا)تعقيبا على مناقشة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تقديم تسهيلات للفلسطينيين من عدمه، إن “من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل”. وأضاف أن “مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته”. ودعا الشيخ الإدارة الأمريكية إلى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق أفق سياسي يفضي إلى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)