حماس تؤكد أنّها سلّمت ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. ونتنياهو يبحث إنهاء الحرب وسط تحركات أمريكية مكثفة

غزة- واشنطن: أعلنت حركة حماس فجر الخميس أنّها سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.

وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إنّ “حركة حماس سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”.

وكان مصدران فلسطينيان مطّلعان على سير المفاوضات قالا الأربعاء إنّ حماس سلّمت الوسطاء ردّها على مقترح الهدنة وضمّنته تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل.

وقال أحد المصدرين “سلّمت حماس وفصائل المقاومة اليوم للوسطاء الردّ على المقترح المقدّم لها من الوسطاء مع تضمينه تعديلات للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم”.

وأضاف أن ردّ حماس “عالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع، وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم”.

بدوره، اعتبر مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ ردّ حماس “إيجابي”، مؤكدا مضمون كلام المصدر الأول.

وأوضح المسؤول أنّ ردّ حماس “يتضمّن أيضا المطالبة بتعديلات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي”، مشيرا إلى أنّ الحركة طالبت بأن “تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمّعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، مع بقاء قوات عسكرية كحدّ أقصى بعمق 800 متر في كافة المناطق الشرقية والشمالية الحدودية للقطاع”.

كما طالبت حماس “بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي”، وفق المسؤول نفسه.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيعقد لقاءات في أوروبا مع مسؤولين من الشرق الأوسط، في إطار جهود تهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف القتال في غزة والإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن واشنطن تسعى لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأزمة الإنسانية.

في المقابل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء في حكومته، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أنه يرغب في إنهاء الحرب خلال فترة وقف إطلاق النار، مع التهديد بالعودة للقتال إذا لم تتحقق أهداف العملية العسكرية.

وأضافت أن تآكل قوة الجيش في غزة كان من أبرز الأسباب التي دفعت نتنياهو، إلى جانب رئيس أركان الجيش إيال زامير، للنظر في إنهاء الحرب، بعد اطلاعه على تقارير تفصيلية حول وضع القوات على الأرض.

הרמטכ״ל בזרוע היבשה: ״נדע להפיק לקחים מאירועי העבר, אנחנו פועלים ולא מחכים – אנחנו בצומת דרכים משמעותית מאוד שתשפיע על המשך המערכה״ הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום בזרוע היבשה עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן ומפקדים נוספים. במסגרת הביקור התקיימה סקירה מקיפה על בניין כוח… pic.twitter.com/y7atImf9RX — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 23, 2025

تأتي هذه التطورات وسط مفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية وقطرية، تواجه عقبات تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بترتيبات الانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى.

(وكالات)