سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول فلسطيني: دعوة نواب الكنيست لتكثيف عمليات إسرائيل بشمال غزة “جريمة حرب”

4 - يناير - 2025

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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، دعوة 8 نواب بالكنيست الإسرائيلي إلى تكثيف عمليات الجيش بشمال قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني”.

والخميس، دعا 8 نواب من اليمين في الكنيست (البرلمان) إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال غزة، وتنفيذ أخرى من 5 بنود تتضمن “خطة الجنرالات”، وفق ما ذكره إعلام عبري.

ودون إعلان رسمي، ينفذ الجيش الإسرائيلي بالفعل هذه الخطة (وضعها قاعدة متقاعدون) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، من خلال قصف دموي وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

وتعليقا على ذلك، قال فتوح في بيان، إن “الكنيست أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات آلاف من الأطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيي قطاع غزة على قيد الحياة”.

ووصف فتوح دعوة البرلمانيين الإسرائيليين بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية إلى “تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية” الصادرة من الإسرائيليين.

وأكد “ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 1:03 م

    حرب نازية صهيونية صليبية قذرة تقودها عصابة تل أبيب بدعم من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي منذ 1948 على شعب فلسطين حقيقة بشعة جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2025 الساعة 1:13 م

    بل إنها عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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