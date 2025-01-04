مسؤول فلسطيني: دعوة نواب الكنيست لتكثيف عمليات إسرائيل بشمال غزة “جريمة حرب”

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، دعوة 8 نواب بالكنيست الإسرائيلي إلى تكثيف عمليات الجيش بشمال قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني”.

والخميس، دعا 8 نواب من اليمين في الكنيست (البرلمان) إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال غزة، وتنفيذ أخرى من 5 بنود تتضمن “خطة الجنرالات”، وفق ما ذكره إعلام عبري.

ودون إعلان رسمي، ينفذ الجيش الإسرائيلي بالفعل هذه الخطة (وضعها قاعدة متقاعدون) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، من خلال قصف دموي وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

وتعليقا على ذلك، قال فتوح في بيان، إن “الكنيست أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات آلاف من الأطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيي قطاع غزة على قيد الحياة”.

ووصف فتوح دعوة البرلمانيين الإسرائيليين بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية إلى “تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية” الصادرة من الإسرائيليين.

وأكد “ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست”.

(الأناضول)