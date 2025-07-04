حماس تسلم رداً إيجابياً على مقترح وقف إطلاق النار وتبدي جاهزيتها لمفاوضات التنفيذ

غزة: قال مسؤول فلسطيني مطلع، اليوم الجمعة، إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت ردها على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة إلى الوسطاء مضيفا أنه إيجابي وينبغي أن يساعد في التوصل إلى اتفاق.

وقالت حماس في بيان إن “الحركة سلمت ردها للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ”.

من جانبه، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، الجمعة، إن تل أبيب لم تتلق بعد ردا رسميا من حركة حماس بخصوص المقترح الأخير لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، عن المسؤول، الذي لم تكشف هويته، قوله إن إسرائيل “لم تتلق بعد ردا رسميا من حماس بخصوص المقترح الأخير لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

لكن المسؤول أوضح أن “هناك تقديرات في إسرائيل بأن يكون الرد إيجابيا، لكن مشروطا بإدخال تعديلات على بنود المقترح”.

وأعلنت حركة حماس مساء الخميس، أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن عرض قدّمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنها ستعلن قرارها النهائي بعد انتهائها من ذلك.

وأكدت حماس في بيان أنها “ستسلّم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي”.

(وكالات)