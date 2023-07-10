مسؤول فلسطيني لـ”القدس العربي”: اجتماع الأمناء العامين يناقش ملف الوحدة السياسية بعد تجسيدها ميدانيا في جنين

غزة- “القدس العربي”:

من المقرر أن تشهد فترة الأسبوعين القادمين ترتيبات كثيرة، بين الفصائل الفلسطينية التي تشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، والمقرر وفق دعوة الرئيس محمود عباس، أن يعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري، تشمل التوافق على البيان الختامي، والقرارات التي ستصدر عن الاجتماع، وأهمها تبني استراتيجية جديدة للتعامل مع الاحتلال، وإخراج ملف المصالحة من حالة الجمود.

التحضير لجدول الأعمال

بخلاف الاتصالات التي أجراها مسؤولون من حركة فتح خلال الأيام الماضية، مع قادة الفصائل للحديث عن ترتيبات دعوة الاجتماع، ستجرى خلال الفترة القادمة اتصالات لها علاقة بتحديد بنود جدول أعمال الاجتماع، والقرارات التي ستصدر عقبه، وأهمها تلك الخاصة بالتعامل مع الاحتلال، وتنشيط ملف المصالحة.

وعلمت “القدس العربي” أن فصائل من منظمة التحرير، ومنها الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، واللتين سبق وأن قدمتا مقترحات لاستراتيجيات جديدة للتعامل مع الاحتلال وإنهاء الانقسام، خاصة خلال حوارات الجزائر الأخيرة، ستعيدان تقديم هذه المقترحات بشكل يتناسب مع ما حل بالقضية الفلسطينية بهدف الوصول إلى رؤية وطنية تجمع عليها كل الفصائل.

ورغم التوافق على عقد ذلك الاجتماع، وهو أمر أيدته جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها من خارج منظمة التحرير، إلا أن هناك تخوفات من بروز خلافات في المواقف السياسية على جدول الأعمال والقرارات التي ستصدر في النهاية.

وسبق أن كشفت “القدس العربي” أن هناك فصائل لا تريد من الاجتماع القادم للأمناء العامين، أن يكون نسخة مكررة من اجتماع القيادة الذي عقد الأسبوع الماضي، واشتمل على قرارات منها وقف كل أشكال الاتصال مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني، وكذلك تقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والتوجه نحو الانضمام إلى المنظمات الدولية، ووقف التعامل بتفاهمات قمتي العقبة وشرم الشيخ.

وتريد تلك الفصائل أن يجري العمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالتحلل النهائي من “اتفاق أوسلو”، ووقف العمل به بشكل كامل، بناء على الخطة الموضوعة من قبل، وتبني استراتيجية وطنية شاملة، هدفها نيل الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولذلك لن يكون التوافق الوطني على برنامج اللقاء، والبنود التي سيجري تبنيها وصياغة خطة عمل سياسية قادمة، بالأمر السهل، لكن التوقعات تشير إلى أن الفصائل بما فيها المعارضة، لن تقف في وجه انعقاد اللقاء في المرحلة الحالية التي تريد من خلالها القيادة الفلسطينية، فتح “جبهة اشتباك سياسي” مع دولة الاحتلال.

تجسيد الوحدة السياسية

في هذا السياق، يقول الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إن كل تنظيم مشارك سيطرح وجهة نظره إما في ورقة بنود أو خطة شاملة خلال الاجتماع، حول طريقة العمل الفلسطينية في المرحلة القادمة، وأنه سيتم التوافق على البنود التي يُجمع عليها الجميع.

وأشار إلى أن الاجتماع ستتم خلاله مناقشة كيفية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام السياسي، من أجل الوصول إلى الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات، والتمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد أبو يوسف لـ”القدس العربي”، إلى أن الدعوة التي وجهت للأمناء العامين، تدعو للتوصل إلى استراتيجية جامعة للكل الوطني الفلسطيني، من أجل مواجهة الاحتلال والمستوطنين، والتمسك بالثواب الوطنية، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وحق تقرير المصير.

وأوضح أن الاجتماع سيتخلله مناقشة واسعة لموضوع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والذي بدأ فعليا يطبق على الأرض من قبل الفصائل، خلال المواجهة مع الاحتلال والتصدي للمستوطنين، مشددا على أن هذا الأمر يتوجب أن يكون عنوانا لإنهاء فترة الانقسام السابقة.

وسألت “القدس العربي” أبو يوسف، عن مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، فأكد أن كل تنظيم سيقدم وجهة نظره الخاصة حول الملفات المطروحة للنقاش، بما في ذلك ملف إنهاء الانقسام، والتي ستشمل بعضها هذه المطالب.

ترحيب فصائلي

أكدت جميع فصائل منظمة التحرير بما فيها تنظيم الجبهة الشعبية، الذي علق حضور اجتماعات المنظمة منذ عدة سنوات، موافقته على المشاركة في اجتماع الأمناء العامين القادم.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، وهي من خارج المنظمة المشاركة في الاجتماع. وأكد نائب الأمين العام للحركة ومسؤول الدائرة السياسية، الدكتور محمد الهندي، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية.

وأوضح الهندي، أن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء الأمناء العامين الذي سيعقد في القاهرة في 30 يوليو الجاري، وقال في تصريح صحافي “سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة”.

وشدد على أن لقاء الأمناء العامين، يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس.