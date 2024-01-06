سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول فلسطيني: مستقبل قطاع غزة يحدده شعبنا لا إسرائيل

6 - يناير - 2024

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إسطنبول: شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت، على أن مستقبل قطاع غزة “يحدده الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل”.

وقال الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “كل السيناريوهات التي يطرحها سياسيو الاحتلال (الإسرائيلي) وقادته محكوم عليها بالفشل”.

وأكد أن “الحل الشامل ورحيل الاحتلال هو خيارنا وبرنامجنا واستراتيجيتنا”.

ومنذ بدء موجة التصعيد الحالية في قطاع غزة، تحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون برؤى مختلفة عن إدارة غزة في “مرحلة ما بعد حماس”، فيما ردت الحركة والسلطة الفلسطينية بأن “إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص”.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:07 م

    مستقبل غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة يحدده أحرار حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا والعرين و جنين وبلاطة و نابلس وحوارة و اريحا و لا مكان فيه لعرب التنسيق الأمني مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:52 م

    وحدهم المقاومين الفلسطينيين من هم مخولون بالحديث عن شعب فلسطين يا أبو العينين ✅

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