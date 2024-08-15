مسؤول فلسطيني: نتنياهو يسعى لإشعال حرب في المنطقة قد تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية

رام الله- “القدس العربي”:

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إشعال حرب إقليمية ستستخدم فيها أسلحة غير تقليدية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الرجوب الخميس في مدينة البيرة بالضفة الغربية، تعقيبا على احتجازه وتفتيشه يوم الثلاثاء الماضي على معبر الكرامة الحدودي خلال عودته من فرنسا إلى فلسطين، وتطرق فيه أيضا إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية الفلسطينية.

واعتبر الرجوب أن نتنياهو يسعى إلى إشعال حرب إقليمية في المنطقة ردا على فشله وحكومته وجيشه في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي يعتقد أنه بهذه الأفعال سيفرض ردة فعل من الفلسطينيين وبعض الأطراف الإقليمية، ويجرهم إلى الحرب.

وأضاف أن من مصلحة العالم الضغط على نتنياهو الذي يعتقد أنه قادر على فرض أجندته المتعارضة مع أمن وسلام المنطقة والعالم، من خلال الإقرار بحق الفلسطينيين في العيش بأمان في دولة مستقلة.

المسؤول الفلسطيني وصف نتنياهو بأنه “غوبلز القرن 21″، مضيفا أن بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير هما “أدولف آيخمان”، وجميعهم يتحدثون عن الشعب الفلسطيني بأسوأ المفاهيم في تاريخ الإنسانية.

وتساءل الرجوب: “هل يحق لأحفاد ضحايا الهولوكوست أن يفعلوا بالشعب الفلسطيني ما فعله النازيون بأجدادهم؟”. مطالبا بإرادة دولية لمواجهة أسوأ نسخة من “فاشية القرن العشرين” وهي “نتنياهو وعصابته العنصرية”.

التحقيق أمام المخابرات الإسرائيلية

الرجوب، وهو أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أكد رفضه الخضوع للتهديدات الإسرائيلية، مشددا أنه لن يمتثل للاستدعاء الذي تسلمه من شرطة الاحتلال للتحقيق أمام المخابرات، في معسكر عوفر اليوم الخميس.

وكشف أنه تلقى خلال الفترة الماضية مكالمات تهديد باللغة العبرية، “ولكن لن أرضخ لهم”.

الرجوب أوضح أنه سيسافر اليوم إلى مصر، مشيرا إلى أن الإسرائيليين إذا منعوه من المرور، فسيكونون في مأزق، وفق رأيه.