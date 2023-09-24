مسؤول فلسطيني: وفد سعودي يزور الضفة الغربية هذا الأسبوع

رام الله : قال مسؤول فلسطيني إن من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

وأضاف المسؤول أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين الذي عُين الشهر الماضي.

تأتي الزيارة بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إن جهودا جارية من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن التطبيع لا يزال بعيد المنال لأن من المتوقع أن يتضمن اتفاقا دفاعيا مع واشنطن وبرنامجا نوويا مدنيا للسعودية.

ومن بين المسائل التي يتعين تسويتها أيضا القضية الفلسطينية والدعوات إلى إحياء عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014 وتدهورت العلاقات بين الجانبين وسط موجة من العنف.

وقال عباس الأسبوع الماضي إنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قبل منح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة في حين دعا وزير الخارجية السعودي أيضا إلى إحياء هدف حل الدولتين.

(رويترز)





