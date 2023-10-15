مسؤول فلسطيني يتنصل من تصريحات قيادي فتحاوي تدعم المقاومة في غزة

رام الله – «القدس العربي»: تنصل مسؤول فلسطيني من تصريحات القيادي الفتحاوي عباس زكي المؤيدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء حسب ما نشرته وكالة وفا الرسمية أن التصريحات التي أدلى بها عباس زكي لا تمثل إلا نفسه، ولا تعبر عن موقف حركة “فتح” أو سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان القيادي زكي وهو عضو لجنة مركزية قد ظهر على قناة الميادين وشكر خلال المقابلة المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال: “بعد 7 أكتوبر هناك نهوض فلسطيني، نقول شكرا للقسام ولسرايا القدس على الاستعداد للعملية العسكرية، حيث إنهم حينما بدأوا يعرفون كيف يكلمون دون أن يكون هناك تراجع عن الأهداف التي نحن أمامها”.

وقال إن الأهداف تتمثل في: “وقف القتال، ورفع الحصار عن القطاع، وتبادل الاسرى، وعملية كاملة للانسحاب من الضفة الغربية”.

يذكر أن نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” محمود العالول، قد دعا في وقت سابق إلى توحيد “مواقفنا لمواجهة ما نتعرض له من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال إنه منذ اللحظة الأولى “كانت ردود فعل الجميع موحدة، وتقول إن هذا الانفجار ما هو إلا رد فعل طبيعي في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني، وما يتعرض له من ظلم، وانتهاكات، وقتل يومي، وتدنيس الأرض، وتحديدا ما يجري في القدس، وكذلك أيضا موقف القيادة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يدين “العنف” ويجدد التأكيد على “رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، ودعوته لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين”.