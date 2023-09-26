مسؤول فلسطيني يحذر من مخاطر انهيار “أونروا” على الأمن الإقليمي

رام الله: حذر مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، من مخاطر انهيار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتراجع في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لملايين اللاجئين.

ونبه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، خلال اجتماعه في مدينة رام الله مع 31 سفيرا وقنصلا، إلى أن “أونروا تواجه نقصاً مزمناً في التمويل منذ 10 أعوام”.

وقال أبو هولي إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتفاقم مع تفشي الفقر والبطالة بشكل كبير وقد تصل في أي لحظة إلى حافة الانهيار، و”إذا ما انهارت أونروا وقلصت أكثر من خدماتها، فإن ذلك سيقود بشكل حتمي إلى اضطرابات في فلسطين والدول المضيفة في المنطقة”.

وأضاف أن التكاليف التي سيدفعها المجتمع الدولي ستكون أكبر بكثير من 6ر1 مليار دولار سنوياً (ميزانية أونروا) إذا فقدت المنطقة أحد عوامل استقرارها وهي الوكالة الدولية.

وطالب أبو هولي الاتحاد الأوروبي بصفته ، أحد أكبر المانحين لأونروا ، والدول المانحة العمل على تمويل الصندوق الاحتياطي التشغيلي للوكالة لتمكينها من إدارة فجوة التمويل النقدية دون اللجوء إلى الاقتراض، والتغلب على مشكلة تأخير تحويل المساهمات من بعض المانحين.

وشدد على أن دعم أونروا هو مسؤولية دولية إلى حين إيجاد حل دائم وعادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، داعياً الدول الأعضاء إلى إسنادها وزيادة مخصصاتها في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.

وبحسب مسؤولين في أونروا ، فإن خدماتها مهددة بالتوقف في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بفعل الأزمة المالية التي تعانيها.

وتقدر ميزانية أونروا الاعتيادية والطارئة بنحو 1.6 مليار دولار علما أنها تقدم خدمات رئيسية للاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا.

(د ب أ)