سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول فلسطيني: 25% من سكان جنين في حالة نزوح

17 - مارس - 2025

حجم الخط
1

رام الله: أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين،  بارتفاع  عدد النازحين إلى 21 ألف شخص جراء استمرار عملية  الجيش الإسرائيلي  في مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ56 على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن محمد جرار رئيس بلدية جنين قوله ، في تصريح صحافي، إن “25% من سكان جنين في حالة نزوح، وحجم الأضرار بسبب العدوان على مدينة جنين هائل جداً، خاصة من الناحية الاقتصادية، كما طرأ ازدياد في نسبة الفقر”.

بدوره، قال مدير بلدية جنين ممدوح عساف إن “الاحتلال جرف 100% من مخيم جنين، و85% من شوارع المدينة، وقرابة 8000 منشأة تجارية مغلقة بشكل كامل، وأحياء كاملة في المخيم تم تهجير سكانها قسراً”.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضور إلى أنه “منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مطلع فبراير /شباط الماضي، توقف التعليم الوجاهي في 72 مدرسة في مدينتي جنين وطولكرم، بسبب العدوان، وهو ما يعني حرمان 26 ألف طالب من الدراسة في مدارسهم”.

وأفادت الوكالة بأن “قوات الاحتلال تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، والأحياء القريبة منه في مدينة جنين، منذ ساعات الصباح، برفقة خزانات مياه، وسط تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة”.

وتتمركز الدبابات  والمدرعات الإسرائيلية في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية، فيما سمع إطلاق نار من الدبابات في محيط دوار العودة، ورصد تحركات آليات إسرائيلية في منطقة الجابريات.

وفجر اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة يعبد جنوب جنين، وسيّرت آلياتها في شوارعها، دون تسجيل اعتقالات.

ووفق الوكالة ، “أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين، منذ 21  يناير /كانون الثاني الماضي، عن استشهاد 34 مواطناً، وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى دمار غير مسبوق في البنية التحتية، وفي الممتلكات العامة والخاصة”.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2025 الساعة 11:03 ص

    ومع ذلك فأين هي سلطة أوسلو والتنسيق الأمني مع عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

تقرير أممي يُبقي الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لانتهاكاته ضد الأطفال
20 - يونيو - 2025
اقتحامات واعتقالات وإصابات واعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية- (فيديوهات)
4 - يونيو - 2025
إسرائيل تتسبب في توقف 52.6 بالمئة من منشآت الاقتصاد شمال الضفة المحتلة
3 - يونيو - 2025
علم فلسطين بالقدس الغربية.. حكاية حي يهودي مناهض للصهيونية
2 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية