سياسة | عربي | فلسطين

مسؤول في حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة

8 - أبريل - 2024

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القاهرة: صرح مسؤول في حركة حماس، اليوم الإثنين، بأنه لم يتم إحراز تقدم في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة، والتي تشارك فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “ليس هناك أي تغيير في مواقف الاحتلال، ولذا لا جديد في مفاوضات القاهرة”.

وأضاف: “لا يوجد تقدم حتى اللحظة”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية في وقت سابق من اليوم عن مصدر مصري رفيع، قوله إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفود المشاركة حول القضايا قيد المناقشة.

في الإطار ذاته، تحدثت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، عن “تضارب” بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، معلنة عودة فريق التفاوض من العاصمة المصرية القاهرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية خاصة، بينها القناتان “12” و”13″ وموقع “واينت” الإخباري، بعودة الوفد الإسرائيلي من القاهرة على خلفية تقارير متضاربة حول التقدم في المفاوضات.
وقالت هيئة البث: “في إسرائيل، رفضوا (المسؤولون) التعليق رسميا على التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات”.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه: “سيكون من الممكن فقط، خلال الساعات والأيام المقبلة، معرفة ما إذا كان هناك تقدم، ولو بسيط”.
ولفتت الهيئة إلى أن رئيس جهاز المخابرات الخارجي (الموساد) ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، التقيا الأحد مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس وزراء قطر، بعد اجتماع وفد حماس مع الوساطة المصرية والقطرية.
كما نقلت عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن “جميع الأطراف تبدي مرونة أكبر مما كانت عليه في الماضي، والضغط الأمريكي مهم للتوصل إلى اتفاق”.
بدوره، نقل موقع “واينت” العبري عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إنه “من المتوقع أن تقدم حماس تنازلات كبيرة، والولايات المتحدة تضغط بقوة للتوصل إلى حل”.
وتابع أن “الولايات المتحدة ليست مستعدة لأقل من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وتوجد ضغوط أمريكية هائلة على قطر ومصر لممارسة الضغط والتهديد على حماس”.

(وكالات)

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  1. يقول abuelabed:
    أبريل 8, 2024 الساعة 9:44 ص

    أتمنى لو أن المحادثات فى قطر. لانى لا أثق بالسيسي ومن يدور فى فلكه. السيسي له باع كبير بما يحصل بغزة العزة.

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  2. يقول منصف:
    أبريل 8, 2024 الساعة 11:33 ص

    المفاوضات في قطر أو تركيا أو إيران أو ربما ماليزيا اندونيسيا…الخ، ألا تستطيع المؤسسة المؤثرة ممارسة ضغوط مؤلمة على دول إمكانياتها محدودة، وإغراء أخرى ذات أحزاب متعددة وطموحات عسكرية تصب في صالح بعض الأحزاب، وأخريات تخط خطوطا حمرا سرعان ما تنقلب خَضِرة الزمان والمكان! كان الله في عون الفلسطينيين وما أكثر الحاسدين والمتآمرين.

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  3. يقول خالد:
    أبريل 8, 2024 الساعة 1:04 م

    يريدون تحقيق ما عجز ا عنه بالعدوان بفرض
    شروطهم بالمفاوضات تحت التهديد.الرد هو
    صمود المقاومة..فلن يستطيعوا فعل أكثر مما فعلوه في الميدان.هدفهم القضاء على
    المقاومة..فلن تجدي المفاوضات اي شيء.

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