مسؤول في حماس: من السابق لأوانه تبادل الرهائن الإسرائيليين

الدوحة: قال عزت الرشق، وهو مسؤول بارز في حركة حماس، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية الأربعاء، إنه من السابق لأوانه تبادل الرهائن الإسرائيليين بينما تواصل إسرائيل قصف غزة.

وأضاف الرشق من العاصمة القطرية الدوحة: “لن نناقش هذه المسألة إلا عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على شعبنا”.

ونفى الرشق حصول حماس على أي مساعدة من إيران أو حزب الله اللبناني في تنفيذ أو التخطيط للهجوم المفاجئ واسع النطاق التي شنته الحركة على إسرائيل.

وقال الرشق: “أقولها بوضوح شديد، إن هذه العملية كانت عملية لحماس بنسبة 100% دون أي مساعدة من أي طرف إقليمي”.

ويحتجز مسلحو حماس ما يصل إلى 150 شخصا كرهائن في مواقع في جميع أنحاء غزة في أعقاب هجومهم على جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي، وفقا لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

(د ب أ)