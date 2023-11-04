مسؤول في حماس: هنية التقى مع خامنئي في إيران

بيروت: قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، في تصريحات أذاعتها قناة الميادين التلفزيونية إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية التقى بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال زيارة لطهران في الأيام الماضية.
ولم يقدم أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس المدعومة من إيران والذي كان يتحدث من بيروت، مزيدا من التفاصيل حول زيارة هنية إلى طهران.
ويقيم هنية بين قطر وتركيا منذ عام 2019.
(رويترز)
تحية لإيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها ولا تشتري الخردة العسكرية المهترئة الصدئة الأمريكية، وسحقا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار 🇵🇸🤕✌️
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين وحماس والجهاد 🤕🇵🇸✌️✌️
ما يفعله الصهاينة اليوم بالشعب الفلسطيني سبق و أن فعله بشار و المليشيات الفارسية و بوتين بأهل سوريا بل فعلوا ما هو ابشع من ذلك بكثير في أهل سوريا، نصف مليون سوري مسلم قتيل معظمهم من النساء و الأطفال على أيدى مليشيا الفرس و تهجير السنة من سوريا و العراق، ما يزيد عن عشرة ملايين لاجئ سوري سني و مسيحي أجبروا على النزوح ضمن خطة فارسية أمريكية، و استخدام الأسلحة الكيماوية، سياسة الأرض المحروقة و تدمير المنازل و المساجد فوق روؤس من يسكن فيها بالبراميل المتفجرة، هل نسيتم حلب و ما حدث بها؟؟؟
لا فرق بين الفرس و إخوانهم الصهاينة. بل إن الصهاينة يتعلمون الإجرام و الإرهاب و التهجير من تجربة اخوانهم الفرس في سوريا و العراق. الشعارات الاشتباكات المدروسة مع الصهاينة و امريكا للتغطية على الهدف المشترك و هو القضاء على العرب و السنة.
الفرس يريدون أن يتسع الصراع و أن تدخل مصر و الاردن إلى الصراع لكي يتم تدميرهما و إضعافهما كما تم تدمير باقي الدول العربية السنية، يمتد الخراب إلى كل الدول السنية و تظل بلاد الفرس في أمان قوية،
هتافات و شعارات من الفرس و على أرض الواقع يتم تدمير الدول السنية . أمريكا تهدد الفرس منذ ٤٠ عاما و لا حرب مباشرة مع إيران و لا خراب يحل ببلاد الفرس و لكن الخراب يحل فقط بالدول العربية.
حماس أتت بالخراب و الدمار لغزة. هنية يعيش خارج غزة و لا يجري عليه ما يجري على أهل غزة. قرار حماس بالهجوم على الكيان الصهيوني هو قرار فارسي ١٠٠٪ و امريكا رأس الشر و الإرهاب كانت على علم مسبق به.