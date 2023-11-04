مسؤول في حماس: هنية التقى مع خامنئي في إيران

بيروت: قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، في تصريحات أذاعتها قناة الميادين التلفزيونية إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية التقى بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خلال زيارة لطهران في الأيام الماضية.

ولم يقدم أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس المدعومة من إيران والذي كان يتحدث من بيروت، مزيدا من التفاصيل حول زيارة هنية إلى طهران.

ويقيم هنية بين قطر وتركيا منذ عام 2019.

(رويترز)