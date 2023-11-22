مسؤول في حماس: وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ صباح غد

غزة: أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ،اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار مع سلطات الاحتلال في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وقال أبو مرزوق ، لقناة الجزيرة الفضائية ، إن المحتجزين الـ 50 الذين سيفرج عنهم من قطاع غزة أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية وأن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى مع الاحتلال.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال.

وفجر اليوم أعلنت حركة “حماس” عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة ، فإن نحو 21 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر لليوم السابع والأربعين.

(وكالات)