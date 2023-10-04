مسؤول في حماس: 14 تنظيما وجهت رسالة إلى اشتية تطالب بإجراء الانتخابات البلدية في غزة

غزة – “القدس العربي”:

قال مسؤول في حركة حماس إن 14 تنظيما فلسطينيا وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، عبر رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، تطالب بضرورة إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأكد علي العامودي رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، أن الفصائل وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل إجراء الانتخابات المحلية.

ونقلت مواقع مقربة من حماس عن العامودي قوله إن زيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لقطاع غزة، والتي جرت قبل أيام، جاءت بناءً على دعوة وجهتها الفصائل والقوى الوطنية، بعد الاجتماع الذي دعت له حماس، للتشاور حول إجراء الانتخابات المحلية، في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن ذلك الاجتماع كان قد انتهى بالتأكيد على أن ظروف الانتخابات مهيئة لإجرائها بغزة.

ووصف العامودي، اجتماع الفصائل والقوى الوطنية برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بـ “الجيد”، وقال إنه تم خلاله مناقشة سبل تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة.

وتحدث عن حالة من الارتياح الكبير الذي ساد اللقاء الذي جمع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات.

وقال “الإرادة الوطنية المتوفرة في قطاع غزة بخصوص إجراء الانتخابات هي قرار وطني جامع يضم كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والنخب المجتمعية كافة، والكرة في ملعب الحكومة في رام الله”.

ولفت العامودي، إلى أن عددا من الجهات الحقوقية في قطاع غزة التقت بجهات إقليمية ودولية، وأكدت أن الأجواء مهيئة في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المحلية.

وأكد أن حماس في غزة منذ اللحظة الأولى أعلنت جاهزيتها للانتخابات المحلية.