مسؤول قطري لـ”القدس العربي”: الدوحة لن توقف وساطتها حتى إنهاء الحرب على غزة

الدوحة ـ “القدس العربي”:

كشف الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريح خاص لـ”القدس العربي” أن الجهود القطرية في الوساطة التي تقوم بها لإنهاء أزمة غزة ما تزال قائمة، ولن تتوقف، وقنوات الاتصال ما تزال مفتوحة. وأكد أن الدوحة لن تتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم لشعب غزة المحاصر. وتحدث الأنصاري في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي التي احتضنتها قطر، وأبرز تطورات الملف الفلسطيني وجهود قطر الرامية لإنهاء أزمة غزة.

واستطرد الأنصاري في تصريحه لـ”القدس العربي” قائلاً: “إن الأولوية حالياً هي إنهاء الحرب والحفاظ على الأرواح في قطاع غزة”.

وسألت “القدس العربي” المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن حقيقة توقف الوساطة التي تقوم بها قطر مثلما أشارت مصادر إسرائيلية، وصرح قائلاً: “لا يمكن الحديث والتعليق عن التحديات التي تواجهها الوساطة القطرية، لكن يمكننا القول إن قنوات الاتصال ما تزال مفتوحة، والأفكار ما يزال يتم تداولها بين الأطراف”.

وكشف الأنصاري أنه بالعمل والتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين، سنرى عودة إلى المفاوضات والهدنة الإنسانية، في سبيل إنهاء الحرب. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أنه جار العمل على وقف إطلاق النار، لكن حالياً التحديات تمنع الوصول لاتفاق يوقف الحرب مع تأكيده إصرار قطر على استكمال جهودها في هذا الإطار.

وأكد الأنصاري أن غزة كانت الحاضر الأكبر في القمة الخليجية وهناك تركيز واهتمام من قبل القادة على التطرق وتناول أزمتها والحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

واختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال القمة الخليجية الـ44، بمشاركة قادة الدول الست، وترأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وشهدت القمة حضور رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الذي ألقى كلمة.

وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشكر أمير قطر على حسابه الرسمي في موقع “إكس” قادة المجلس على مشاركتهم، كما شكر ضيف شرف القمة الرئيس رجب طيب أردوغان على الحضور. وأضاف أن القمة تدارست العدوان الإسرائيلي على غزة ومآلاته في ظل تقاعس المجتمع الدولي، وأكد التمسك بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.