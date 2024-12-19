مسؤول كبير: باكستان تطوّر صواريخ قد تستخدم في ضرب أمريكا

واشنطن: قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس إن باكستان المسلحة نوويا تطوّر قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن سلوك إسلام أباد يثير “تساؤلات حقيقية” حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي “بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشيء للولايات المتحدة”.

وأضاف أن باكستان تسعى إلى “الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير”.

وقال فاينر إنه إذا استمر هذه التوجه “فسيكون لدى باكستان قدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا تتضمن الولايات المتحدة”.

وتأتي كلمة فاينر بعد يوم من إعلان واشنطن جولة عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية الباكستاني، وتضمنت عقوبات على وكالة الدفاع الحكومية التي تشرف على البرنامج.

(رويترز)