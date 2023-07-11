سياسة | دولي | تركيا

مسؤول كبير: تركيا تتوقع خطوات ملموسة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

منذ 50 دقيقة

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إسطنبول: قال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع إحياء مجموعة لإصلاح الاتحاد الأوروبي بعد أن توافق أنقرة على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي مع سعي تركيا لبدء صفحة جديدة من تحسين العلاقات مع الغرب.

وأضاف المسؤول أن أنقرة تتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي تقدما ملموسا في قضايا مثل السفر بدون تأشيرة، وقال إن على الغرب دعم تركيا في احتياجاتها المالية.

وذكر أن تركيا ستطور علاقات “منطقية” مع الولايات المتحدة وتتوقع حلا سريعا لبعض المشاكل رغم أن بعض القضايا قد لا يمكن حلها.

وأضاف أن تحسن علاقات تركيا مع الغرب لن يضر بعلاقاتها مع روسيا.

(رويترز)

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