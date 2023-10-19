مسؤول كبير في “الخارجية الأمريكية” يستقيل اعتراضاً على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل- (وثيقة)

واشنطن- “القدس العربي”: استقال المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية الأمريكية جوش بول من إدارة بايدن يوم الثلاثاء بسبب المساعدات الأمريكية القاتلة لإسرائيل ونهج الرئيس جو بايدن تجاه غزة.

وقال بول إنه شعر أنه مضطر إلى القيام بذلك لأنه كان يعلم أنه لا يستطيع الضغط من أجل سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية.

وأوضح بول، الذي أمضى أكثر من 11 عاماً في مكتب الشؤون السياسية العسكرية التابع لوزارة الخارجية، والذي يتولى صفقات الأسلحة: “لقد حصلت على نصيبي العادل من المناقشات والجهود الرامية إلى تغيير السياسة بشأن مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل”.

وقد شغل بول مؤخرًا منصب مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة.

وقال في مقابلة مع صحيفة ” هافينغتون بوست”: “كان من الواضح أنه لا يوجد جدال في هذا الأمر، “ونظرًا لأنني لم أتمكن من تغيير أي شيء، فقد استقلت” .

وقال بول إن الإدارة تلقت “توجيهًا واضحًا من أعلى إلى أسفل بأننا نمضي قدمًا بكل ما في وسعنا”.

وقال العديد من المسؤولين داخل إدارة بايدن، الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تشجع إسرائيل على ضبط النفس والقلق على المدنيين إنهم يعانون من “تأثير مخيف”.

وأثار إعلان بول العلني عن استقالته صدمة في وزارة الخارجية يوم الأربعاء. وقال إنه اندهش من الطريقة التي تلقى بها زملاؤه في الحكومة وفي الكونغرس رسالته الداخلية: “لقد فوجئت بعدد الأشخاص الذين قالوا: نحن نفهم تمامًا من أين أتيت، ولدينا مشاعر مماثلة ونتفهم ذلك”.

وأضاف “لقد كنت محظوظًا جدًا لأنني أعتقد أنه لو لم أكن كذلك لكنت قد طردت بدلاً من أن يكون لدي الوقت للتفكير في الأمر والاستقالة”.

وفي رسالته، أشار بول إلى أنه شعر بأنه كان قادرًا على استخدام دوره لإحداث “العديد من الخلافات… بشأن قرارات الإدارة المعلقة بنقل الأسلحة الفتاكة إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان”، و”لصياغة السياسات والممارسات التي تعزز حقوق الإنسان، والعمل بلا كلل لتعزيز تلك السياسات والقرارات الجيدة والعادلة”.

وأضاف “لكنني أؤمن في أعماقي بأن الرد الذي تتخذه إسرائيل، ومعه الدعم الأمريكي لهذا الرد وللوضع الراهن للاحتلال، لن يؤدي إلا إلى معاناة أكثر وأعمق لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.