سياسة | دولي

مسؤول: مسيّرة أوكرانية تشعل حريقا في مصفاة نفط بمنطقة روستوف الروسية

19 - ديسمبر - 2024

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موسكو: قال حاكم منطقة روستوف الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل تسبّب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في المنطقة الواقعة جنوب روسيا، وهي المرة الثانية في غضون ستة أشهر التي تتعرض فيها المنشأة للقصف.

وذكر يوري سليوسار في منشور على تطبيق تيليغرام “اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط نتيجة لهجوم بطائرة مسيّرة. وتوجهت أطقم الطوارئ والإنقاذ إلى الموقع”.

وتسبّب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في يونيو/ حزيران الماضي في تعطيل الإنتاج في المصفاة لمدة شهرين.

(رويترز)

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